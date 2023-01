“Hoy Libre me mandó a golpear”: testimonio de empleada agredida por la Policía Municipal en protesta del SANAA

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Vi hombres sin misericordia, parecía que no habían nacido de una mujer. Les decía que era paciente oncológica, que no me pegaran y se burlaron”, narró sin poder frenar el llanto Griselda Cruz, una de las empleadas del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) que este lunes fue agredida por miembros de la Policía Municipal.

La mujer contó antes las cámaras de televisión cómo pasadas las 5:00 de la mañana los agentes municipales la agredieron físicamente y además lamentó, entre lágrimas, que Libre la mandara a golpear aunque ella es militante de ese partido político.

+Clic aquí para registrarse y leer más contenidos de El Heraldo

Cruz fue una de las víctimas de las soberbias agresiones, de acuerdo a los videos que circulan en redes sociales. La mujer intentaba ingresar a las instalaciones del SANAA de la colonia Divanna , pero los oficiales le impidieron el paso.