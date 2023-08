Melvin Cevallos, el hombre atrás de las protestas de los colectivos de Libre

“Lo que queremos es que le den oportunidad a nuestras bases que realmente lucharon en esas urnas, en esas mesas, que estuvieron como movilizadores, capacitadores... no les han dado una oportunidad, y es por eso que ahora vienen los ataques”, detalló el dirigente.

Indicó que “no sé de qué trabaja (el dirigente de Libre) porque siempre anda en todas las tomas de las instituciones del Estado; creo que si quiere hacer un bien por el país, no es haciendo tomas. No nos van a hacer que hagamos cosas incorrectas por este tipo de acciones.”

Uno de los rumores que más se escuchan en las calles es que el dirigente de las manifestaciones es “pagado por Mel y tiene instrucciones de él”, por lo que este rotativo le preguntó para saberlo.

Cellavos aclaró con “yo soy amigo del presidente Zelaya, hablo seguido con él, pero no nos da directrices. Soy maestro de obra, así me gano mi dinerito, y también lucho por mis compañeros de base. No trabajo en el actual gobierno ni tengo un cargo”.