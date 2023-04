Mientras los pacientes sufren, colectivo de Libre festeja con carne asada en los centros de salud cerrados

Esta situación genera un fuerte malestar entre la sociedad, porque no entiende cómo pueden estar alegres en medio de una crisis de salud.

“Se imagina cómo puede venir uno a buscar consulta y que se encuentre un centro de salud con cadenas. Nunca me imaginé tanto abuso; somos un pueblo que no tiene ni para pastillas y no es posible que no les pongan orden”, lamentó Osman Amador, un paciente.