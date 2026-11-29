Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Judicial exhortó al Congreso Nacional a iniciar la discusión y aprobar la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, remitida al Legislativo desde el 10 de junio. El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, pidió a los diputados avanzar con el trámite legislativo y señaló que espera que el debate comience en los próximos días. “Siempre les hacemos la exhortativa personalmente y ahora en público para que puedan iniciar la discusión de esta ley con los diferentes sectores y que esta ley sea aprobada lo más pronto posible”, expresó. Vallecillo explicó que la propuesta fue consensuada con asociaciones y distintos sectores del Poder Judicial. Además, contempla que el Consejo esté integrado por representantes de varios estratos judiciales.

Ejecución judicial

El presidente de la Corte Suprema sostuvo que la falta de una normativa vigente afecta el funcionamiento del Poder Judicial, ya que Consejo de la Judicatura será el órgano encargado de dirigir la parte jurisdiccional y administrativa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “El Consejo es precisamente el órgano el cual va a dirigir toda la parte jurisdiccional y la parte administrativa del Poder Judicial, o sea, del gobierno de los jueces y de los magistrados de Cortes de Apelación”, manifestó. No obstante, Vallecillo indicó que ha sostenido contactos con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien aseguró, conoce la necesidad de aprobar una nueva legislación. “Hemos realizado varios contactos y hemos hablado con el propio presidente del Congreso Nacional de la República, el abogado Tomás Zambrano, quien sabe de la necesidad de esta nueva ley, y creo yo que él tiene toda la buena voluntad de someter la discusión”, afirmó. Pese a eso, el titular del Poder Judicial expresó que espera que el debate pueda comenzar en los próximos días.

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