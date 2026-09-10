¡Orgullo! UNAH Campus Atlántida entrega 78 nuevos profesionales al país​​​

La Ceiba, Atlántida.- Un total de 78 nuevos profesionales ofrece la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Campus Atlántida Honduras. Del total de los graduados, 26 tienen mención honorífica: 5 Magna Cum Laude y 21 Cum Laude. La UNAH dio a conocer a través de la Secretaría General que en esta segunda ceremonia de este año, 2 graduados son Máster con Orientación en Cuidados Críticos y Urgencias, 23 Licenciados en Enfermería, 23 Ingenieros Agrónomos, 5 Ingenieros Forestales, 3 Licenciados en Administración de Empresas, 14 Licenciados en Administración y Generación de Empresas, 1 Licenciada en Economía Agrícola, 3 Licenciados en Ecoturismo y 4 Técnicos en Microfinanzas.

Los tres graduados como licenciados en Ecoturismo, una de las carreras globales, reciben su título con excelencia académica, entre ellos: Daniel Augusto Lagos Bonilla del Telecentro de Roatán, Islas de la Bahía. La ceremonia de graduación se desarrolló en las instalaciones del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), encabezada por el rector de la UNAH, Odir Fernández, y otras autoridades de la máxima casa de estudios. El rector Odir Fernández dijo: "Hoy podemos afirmar que hay días que se incorporan a la memoria para siempre. Hoy 78 estudiantes se gradúan de nuestra máxima casa de estudios".

"Los que han logrado condecoraciones por excelencia tuvieron que superar obstáculos y hoy les puedo decir que vale la pena y no permitan que este momento pase demasiado rápido", destacó el rector universitario. "Recuerden que este título lleva el nombre de cada uno de esos que se sacrificaron y a esos maestros que dedicaron tiempo y se sacrificaron para transmitir conocimientos", destacó Odir Fernández. "Hoy les menciono que ese título universitario acredita conocimiento y competencias y son personas diferentes y sobre todo perseverantes y eso tiene un enorme valor", destacó Fernández.