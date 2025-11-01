Oposición acusa a Libre de querer aferrarse al poder tras instalar comisión permanente

Tegucigalpa, Honduras.- Dirigentes de los partidos Nacional y Liberal rechazaron la instalación, durante la madrugada, de la comisión permanente del Congreso Nacional, a la que calificaron como ilegal y un intento del oficialismo de perpetuarse en el poder.
Denunciaron que el gobierno busca frenar el proceso electoral y alertaron sobre una “deriva autoritaria” a menos de un mes de las elecciones.
Los líderes opositores afirmaron que la maniobra refleja el temor del oficialismo ante una eventual derrota electoral y advirtieron que la medida “quiebra el orden democrático” del país.
Tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal coincidieron en acusar al gobierno de “manipular las instituciones” y “negarse a soltar el poder”, en lo que consideraron un madrugón político que pone en riesgo la estabilidad democrática.
El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que la decisión de Libre de movilizar a sus estructuras políticas hacia la capital y de instalar la Comisión Permanente “de manera ilegal” demuestra que “el familión ya renunció a las elecciones”.
A su juicio, a falta de 28 días para los comicios, “es imposible para ellos ganar” y por eso buscan evitar “la humillación nacional e internacional” que, según dijo, recibirían en las urnas.
Zambrano acusó al oficialismo de poner en marcha “la última fase del plan Venezuela” en Honduras y de recurrir a “la manipulación de audios falsos” y al lawfare contra autoridades electorales.
“Van a tratar de quedarse a la fuerza y a toda costa en el poder”, sostuvo.
La diputada nacionalista Francis Argeñal coincidió en señalar que el gobierno “se niega a soltar el poder” y que su “uso y abuso ha sido letal para el país”. Aseguró que la desesperación del oficialismo proviene del “miedo a enfrentar la justicia” cuando deje el poder.
“Sicarios de la democracia no olviden que no hay tiempo que no se venza ni plazo que no se cumpla”, advirtió.
Desde el Partido Liberal, el dirigente Octavio Pineda calificó a las autoridades del Congreso como “traidores a la patria” y lanzó duras críticas contra el presidente del Legislativo, Luis Redondo, al que consideró “utilizado”.
“Se equivocan, el pueblo no los dejará robarse las elecciones”, expresó.
El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras, publicó en su cuenta de X una alerta al país: “No quieren dejar el poder. Alerta pueblo hondureño. Quieren instalar una dictadura al estilo Venezuela”.
Por su parte, la candidata a diputada liberal Alia Kafatti señaló que Honduras atraviesa “las horas más oscuras de nuestra frágil democracia”. Llamó a la ciudadanía a “no rendirse ni bajar la guardia” y confió en que “el pueblo los rechazará con fuerza”.
La instalación de la Comisión Permanente se realizó en horas de la madrugada, en una sesión que no contó con el respaldo de las bancadas opositoras.
Las críticas se centran en la falta de transparencia del procedimiento y en la posibilidad de que la comisión asuma atribuciones que, según juristas, corresponden al pleno legislativo.
La madrugada del viernes, pasadas las 12:00 de la noche, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, junto a un grupo de diputados oficialistas, procedió a instalar la Comisión Permanente.
El acto desató una ola de reacciones políticas que mantiene en tensión el panorama electoral en el país.