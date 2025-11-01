Oposición acusa a Libre de querer aferrarse al poder tras instalar comisión permanente

Tegucigalpa, Honduras.- Dirigentes de los partidos Nacional y Liberal rechazaron la instalación, durante la madrugada, de la comisión permanente del Congreso Nacional, a la que calificaron como ilegal y un intento del oficialismo de perpetuarse en el poder. Denunciaron que el gobierno busca frenar el proceso electoral y alertaron sobre una “deriva autoritaria” a menos de un mes de las elecciones. Los líderes opositores afirmaron que la maniobra refleja el temor del oficialismo ante una eventual derrota electoral y advirtieron que la medida “quiebra el orden democrático” del país. Tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal coincidieron en acusar al gobierno de “manipular las instituciones” y “negarse a soltar el poder”, en lo que consideraron un madrugón político que pone en riesgo la estabilidad democrática.

El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que la decisión de Libre de movilizar a sus estructuras políticas hacia la capital y de instalar la Comisión Permanente “de manera ilegal” demuestra que “el familión ya renunció a las elecciones”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. A su juicio, a falta de 28 días para los comicios, “es imposible para ellos ganar” y por eso buscan evitar “la humillación nacional e internacional” que, según dijo, recibirían en las urnas. Zambrano acusó al oficialismo de poner en marcha “la última fase del plan Venezuela” en Honduras y de recurrir a “la manipulación de audios falsos” y al lawfare contra autoridades electorales. “Van a tratar de quedarse a la fuerza y a toda costa en el poder”, sostuvo.

La diputada nacionalista Francis Argeñal coincidió en señalar que el gobierno “se niega a soltar el poder” y que su “uso y abuso ha sido letal para el país”. Aseguró que la desesperación del oficialismo proviene del “miedo a enfrentar la justicia” cuando deje el poder. “Sicarios de la democracia no olviden que no hay tiempo que no se venza ni plazo que no se cumpla”, advirtió.

Desde el Partido Liberal, el dirigente Octavio Pineda calificó a las autoridades del Congreso como “traidores a la patria” y lanzó duras críticas contra el presidente del Legislativo, Luis Redondo, al que consideró “utilizado”. “Se equivocan, el pueblo no los dejará robarse las elecciones”, expresó.