Oposición hondureña denuncia golpe a la democracia tras instalación de la comisión permanente

Tegucigalpa, Honduras.- La instalación de la comisión permanente en el Congreso Nacional ha intensificado las reacciones de la oposición hondureña, que calificó la medida como un intento del oficialismo por aferrarse al poder y vulnerar la institucionalidad democrática.
El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano afirmó en X que la orden de Libre para movilizar sus estructuras hacia la capital y la “instalación ilegal” de la comisión demuestran que el oficialismo “ya renunció a las elecciones” y advirtió sobre un supuesto “Plan Venezuela” en Honduras.
Asimismo, el candidato a diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand calificó la conformación de la comisión como “una ilegalidad más” y advirtió que el país “es un polvorín”, con un pueblo valiente que los sacará del poder".
Mientras que a candidata a diputada del Partido Liberal, Alia Kafati, describió el momento como “las horas más oscuras de nuestra frágil democracia” y llamó a no bajar la guardia.
El diputado del Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, calificó la comisión como “traidores a la patria” y afirmó que “el Congreso no es de nueve diputados”.
En su publicación en X, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, alertó a la ciudadanía sobre lo que considera un intento de perpetuarse en el poder, escribiendo:
“No quieren dejar el poder. Alerta pueblo hondureño. Quieren instalar una dictadura al estilo Venezuela. Hago un llamado a nivel nacional a mantenerse alertas. Es peligroso lo que pasa en el país. Ellos saben que ya perdieron”.
La instalación de la comisión permanente, liderada por Luis Redondo y conformada en su mayoría por diputados de Libertad y Refundación (Libre), se realizó la noche del 31 de octubre en una sesión a puerta cerrada.
La resolución indica que la comisión ejercerá funciones entre el 1 de noviembre de 2025 y el 20 de enero de 2026, lo que ha provocado denuncias de la oposición sobre un posible uso autoritario de ese órgano a 29 días de las elecciones generales en Honduras.
Diversos sectores opositores han alertado que la Comisión Permanente podría intentar suplantar funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) en caso de una crisis institucional.