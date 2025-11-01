Oposición hondureña denuncia golpe a la democracia tras instalación de la comisión permanente

Tegucigalpa, Honduras.- La instalación de la comisión permanente en el Congreso Nacional ha intensificado las reacciones de la oposición hondureña, que calificó la medida como un intento del oficialismo por aferrarse al poder y vulnerar la institucionalidad democrática. El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano afirmó en X que la orden de Libre para movilizar sus estructuras hacia la capital y la “instalación ilegal” de la comisión demuestran que el oficialismo “ya renunció a las elecciones” y advirtió sobre un supuesto “Plan Venezuela” en Honduras.

Asimismo, el candidato a diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand calificó la conformación de la comisión como “una ilegalidad más” y advirtió que el país “es un polvorín”, con un pueblo valiente que los sacará del poder".

Mientras que a candidata a diputada del Partido Liberal, Alia Kafati, describió el momento como “las horas más oscuras de nuestra frágil democracia” y llamó a no bajar la guardia.

El diputado del Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, calificó la comisión como "traidores a la patria" y afirmó que "el Congreso no es de nueve diputados".

En su publicación en X, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, alertó a la ciudadanía sobre lo que considera un intento de perpetuarse en el poder, escribiendo: “No quieren dejar el poder. Alerta pueblo hondureño. Quieren instalar una dictadura al estilo Venezuela. Hago un llamado a nivel nacional a mantenerse alertas. Es peligroso lo que pasa en el país. Ellos saben que ya perdieron”.