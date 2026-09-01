ONU pide a Honduras reforzar lucha contra racismo y proteger derechos de afrodescendientes

Tegucigalpa, Honduras.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) pidió este lunes 31 de agosto a Honduras reforzar la lucha contra el racismo y la discriminación y garantizar la protección de los derechos de las personas afrodescendientes, en especial de los pueblos garífuna y negro de habla inglesa.

Con motivo del Día Internacional de los Afrodescendientes, la Oacnudh destacó en un comunicado la resiliencia y las contribuciones de estas comunidades a la construcción de "una Honduras más justa, diversa y sostenible", así como sus aportes en áreas como la ciencia, la educación, la economía, el medioambiente y los derechos humanos.

Sin embargo, advirtió de que las personas afrodescendientes siguen enfrentando "racismo y discriminación racial histórica y estructural", situaciones que dificultan su acceso a la educación, la salud, la alimentación, el empleo, la vivienda, la justicia y la participación en la vida pública.