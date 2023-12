Antes del anuncio de la JDU, Odir Fernández se presenta como rector de la UNAH

Además, agregó que “el día de hoy (13/12/23) asumo el reto más grande de mi vida. Me corresponderá dirigir la educación superior del país. Lo vamos a hacer con honestidad, compromiso, responsabilidad y transparencia”.

Durante su presentación ante la Junta de Dirección Universitaria (JDU), Odir Fernández criticó el trabajo realizado en la UNAH en los últimos años, cuestionó los planes de estudio de algunas carreras y señaló los convenios firmados sin resultados tangibles. Expresó su intención de establecer una nueva agenda de desarrollo sostenible, con un enfoque educativo y de calidad, basado en una visión humanista, inclusiva y científica que contribuya significativamente a la sociedad.

Asimismo, aseguró que se debe establecer una gobernabilidad institucional en el tema de administración, el tema de docencia, el tema de investigación, vinculación, internacionalización y previsión social. En materia de gobernabilidad democrática es importante generar certidumbre a los estudiantes.

Sobre la Prueba de Aptitud Académica (PAA), Odir Fernández expresó su intención de revisarla para establecer parámetros nacionales, asegurando que los estudiantes no dejen de formar parte de la comunidad universitaria incluso si no aprueban el examen. Es relevante mencionar que la eliminación de la PAA ha sido una demanda de un diputado de Libre, cuya hija, interesada en estudiar Medicina, no superó dicha evaluación y tuvo que ser enviada a una universidad privada.

Señaló que uno de sus grandes retos en materia de gestión académica administrativa es el aumento de la matrícula, también aseveró que hay que generar participación, transparencia, una revisión del Estatuto del Docente, impulsar la tecnología y la inteligencia artificial y atender la crisis financiera del Instituto de Previsión de la UNAH.