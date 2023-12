JDU dejaría como rector a candidato que omitió información y mintió

“Yo quiero hacer dos aclaraciones. No soy amigo, pero sí creo que es necesario aclarar que se ha repetido mucho algo de una actual magistrada la abogada Isbela Bustillo que nada tiene que ver, porque no es lo mismo una demanda laboral a una demanda por reparación por violación a temas de derechos humanos por parte del Estado de Honduras. Entonces son dos cosas bien diferentes”.

“Presidenta (CSJ), yo creo que no nos corresponde a nosotros hacemos juicios de valor sobre este expediente porque haya que lo resuelvan los jueces. Lo que sí nos corresponde es analizar si hay demandas o no hay demandas. Punto. Con eso basta y si hay demandas, ya la ley es bastante clara. Que la retire, ese es otro tema, pero la demanda ahí está”.

Asimismo, expresó: aquí hay una situación, el artículo 43 dice, no tener cuentas ni demandas pendientes con el Estado. El 42, inciso G, dice no tener cuentas ni demandas pendientes. Aquí no dices colectivas individuales o una cosa u otra. Demanda es demanda”, luego expuso: no podemos llegar a tener un fiscal general que tiene demandada .la misma institución. Nos contradeciríamos.