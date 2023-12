Odir Fernández: “No va a prevalecer el interés político, sino de la Academia”

Fernández también apartó un momento para dirigirse a la JDU, donde consideró que tomaron una decisión “bastante riesgosa” con la elección de el togado, no obstante, aseveró que las dificultades se superarán a medida “vayan trabajando”.

Ante tal situación, la abogada López presentó el 30 de noviembre ante la JDU un recurso de reposición en contra de la resolución emitida por la Junta de Dirección Universitaria al no tomar en cuenta la denuncia que ella presentó el 26 de octubre contra Fernández.

No obstante, Fernández el 16 de noviembre pasado presentó un desistimiento en la demanda laboral que tenía contra la UNAH y la JDU lo dejó seguir en el proceso.

“Presidenta (CSJ), yo creo que no nos corresponde a nosotros hacer juicios de valor sobre este expediente porque, allá, que lo resuelvan los jueces. Lo que sí nos corresponde es analizar si hay demandas o no hay demandas. Punto. Con eso basta y si hay demandas, ya la ley es bastante clara. Que la retire, ese es otro tema, pero la demanda ahí está”.

Asimismo, expresó: “Aquí hay una situación, el artículo 43 dice: no tener cuentas ni demandas pendientes con el Estado. El 42, inciso G, dice no tener cuentas ni demandas pendientes. Aquí no dice colectivas, individuales o una cosa u otra. Demanda es demanda”.

Después, Fernández expuso: “No podemos llegar a tener un fiscal general que tiene demandada a la misma institución. Nos contradeciríamos”.