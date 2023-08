Políticos de Libre buscan apoderarse de la UNAH

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La toma de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), desde el martes recién pasado, constituye parte de los primeros acechos que los políticos del Partido Libertad y Refundación (Libre) impulsan con el fin de apoderarse del próximo gobierno universitario. Con sus rostros tapados para no ser reconocidos, un grupo de individuos se apoderó de las instalaciones del alma mater, poniendo en riesgo el período académico que alrededor de 80,000 estudiantes están a punto de concluir. Entre los que tienen tomada la universidad ya se tienen identificados al menos a tres sujetos que actualmente trabajan en el gobierno y que no tienen absolutamente nada que ver con la universidad. Igualmente, se le da seguimiento a dos diputados de Libre que estarían empujando y financiando este movimiento, que se presenta bajo la cobija del Frente de Reforma Universitaria (FRU). No obstante, el FRU, que había desaparecido y que ahora resucita con la llegada de Libre al poder, no tiene representación el gobierno estudiantil universitario ya que no participó en las elecciones de abril de 2022. El reducido grupo de encapuchados aseguró que la razón de la toma es porque que en la máxima casa de estudios se pretende “llevar a cabo un proceso de reelección ilegal, violentando la normativa universitaria”.

De acuerdo con el analista y abogado Raúl Pineda Alvarado, Libre está tratando de implementar un proyecto político ideológico tanto en lo económico como en lo educativo. “Recuerde que uno de los factores que más sirve al sostenimiento ideológico de un régimen es la juventud organizada”. Da la casualidad de que en estos países una minoría organizada se impone siempre sobre una mayoría desorganizada. Si no se pone atención a este riesgo, se va a dar el caso que si las universidades no se dejan controlar entonces serán cerradas como ocurre en Nicaragua. Es que las fuerzas democráticas en Honduras son abrumadoras, pero muy desorganizadas, “lo que nos hace pensar que esa minoría organizada se va a imponer en la universidad y va a poner a un nuevo rector que seguirá las consignas de Libre o no va a presentar ningún obstáculo u oposición para un proyecto político que ya no se puede ocultar. “Lamentablemente las fuerzas democráticas descuidaron la universidad”, dijo Pineda Alvarado. Él es del criterio que la politización de la UNAH generará inmediatamente un descenso de la excelencia académica. “En la medida que la universidad la manejen los políticos aumentará en influencia, pero disminuirá en calidad”. Desde el momento que se tenga una universidad que no tiene cómo médula central la meritocracia y el estudio, lo que se va a tener es una entidad dedicada nada más a servir a los intereses del grupo político que este en el poder independientemente del color. En este momento nuevamente la universidad tiene un enemigo real y es la politización, advirtió el analista.

Transformación y asedio

Entre los años de 1980 y 2004 la UNAH vivió un periodo caótico y de saqueo de sus recursos financieros. Fue una época donde los partidos Nacional, Liberal y grupos de la izquierda se disputaron a punta de pistola y garrotazo limpio la rectoría y la administración de las finanzas universitarias. Ante la ingobernabilidad, entre el 2004 y 2005 se nombró la comisión de Transición, que tras tomar posesión el 18 de mayo de 2005 inició todo un proceso de transformación y al final sentó las bases que permitieron a la UNAH encontrar la salida a la crisis.

En este nuevo período estuvo al frente la rectora Julieta Castellanos y su equipo, en su momentos enfrentados a sectores de sindicalistas, estudiantes, docentes y administradores que no compartían su modelo de gestión. Incluso, Castellanos tuvo diferencias con políticos tras que estos vieran caer su influencia en el nuevo gobierno universitario. En esta etapa la UNAH también vivió años críticos al no recibir todos los fondos (la Constitución ordena que debe recibir el 6% del Presupuesto General de la República) por parte de diferentes gobiernos, por lo que ha padecido en los últimos años una asfixia económica. El gobierno de Libre no ha sido la excepción. El asedio lo inició el diputado Rasel Tomé, al presentar un anteproyecto de ley en el Congreso Nacional para que se elimine la Prueba de Aptitud Académica (PAA). Tomé sostuvo que la PAA es una prueba excluyente que no permite que los pobres tengan acceso a la educación superior. “Tenemos que remover ese examen de exclusión”. La PAA es una “prueba clasista, únicamente deja fuera a los hijos del pueblo que estudian en los colegios públicos y eso indica que tiene un sesgo. Me preocupan los hijos del pueblo que no tienen oportunidad de estudiar”, expresó. La PAA es una herramienta impulsada por la Comisión de Transición y que en los últimos 18 años ha ayudado a mejorar el rendimiento académico en la universidad. El acorralamiento de la autonomía universitaria por parte de los políticos unas veces se presenta de forma pública otras de manear silenciosa como ocurre actualmente, presionando a la rectoría con el fin de que ceda poco a poco los espacios administrativos y académicos.

Presión y chantaje