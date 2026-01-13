Arrecia lucha encarnizada en el Partido Liberal por la Presidencia del Congreso

Tegucigalpa, Honduras.- Una lucha encarnizada se ha desatado a lo interno del Partido Liberal (PL) para la integración de la nueva junta directiva Congreso Nacional. El lunes, la dirigencia liberal coincidió en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), para acordar quienes serían los dos candidatos para competir por la presidencia del Poder Legislativo. Decidieron que serán los diputados Marlon Lara (Cortés) y Yuri Sabas (Choluteca) los que buscarán competir contra el Partido Nacional (PN), para tener el control del Poder Legislativo. Para ello, conformaron una comisión integrada por los diputados reelectos: Marlon Lara, Yuri Sabas, Erika Urtecho y Francis Cabrera, los alcaldes: Alexander López (El Progreso) y Nahún Cálix (Marcovia) y los miembros de la junta directiva del CCEPL: Allan Ramos y Octavio Pineda.

El objetivo es que este grupo de liberales haga los cabildeos necesarios entre las otras fuerzas políticas para conseguir los 24 votos más, que sumados a los 41 escaños que obtuvo el Partido Liberal, lleguen a los 65, es decir, la mayoría simple que se requiere para elegir al presidente del Congreso. Al salir de la cita en el CCEPL, esa fue la misiva con la que todos se despidieron de la casa del Partido; solo unas horas después, la división volvió a asomarse entre los liberales. El presidente del CCEPL y alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, aseguró que se está pretendiendo obstaculizar ese proceso.

Sin lealtad

"El día de ayer (lunes) en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, el candidato (Salvador Nasralla), su servidor y el Consejo en pleno, fumamos la pipa de la paz, pero tal parece que con las hachas de la guerra en la mano todavía, sin haberlas alzado. Porque en la noche volvieron a sacarse las hachas para hacer cosas indebidas dentro del Partido Liberal", señaló Contreras.

Este accionar dubitativo, según el máximo líder del liberalismo, "se le recrimina directamente al ingeniero Nasralla y a su esposa Iroshka Elvir, de boicotear, torpedear un proceso en el cual el mismo ingeniero Salvador Nasralla leyó una moción donde faculta a dos miembros del Consejo Central, dos miembros de los alcaldes y dos diputados electos, para entrar en una mesa de diálogo, no negociaciones, una mesa de diálogo con el Partido Nacional". En esa reunión del lunes, el excandidato a la presidencia, Salvador Nasralla, les manifestó a los presentes, según Contreras, que él quiere que su esposa Iroshka Elvir sea la secretaria del Congreso, y que a cambio de eso le está dando la bendición al diputado Sabas para que sea escogido como presidente del Congreso. Antes de sostener la cita política en el CCEPL, la facción que llegó al Partido Liberal proveniente del Partido Salvador de Honduras (PSH), ha intentado concentrar a los diputados recién electos, pero estos han hecho caso omiso y han evitado encontrarse con Yuri Sabas, debido a que no quieren que Iroshka Elvir integre esa planilla como secretaria del CN. De los 41 diputados liberales, solo 11 han acudido a los llamados de Sabas para iniciar las pláticas y pedirles su apoyo, sin embargo, estos se han negado, ya que no quieren una vinculación con Elvir.

"¿Qué sucedió después de esta hermosa reunión, donde llegamos alcaldes, el Central completo y todos los diputados electos? Que por la noche, empezó el ingeniero Salvador Nasralla, por instrucciones de su esposa, que es a la que le gusta la política, lo que hicimos con las manos en el Central, lo destruyó con los pies el polémico Salvador Nasralla", culpó Contreras.

Marcada división

Marlon Lara, uno de los dos candidatos que el CCEPL acordó para buscar la presidencia del CN, sobre esta nueva polémica, y las supuestas llamadas de parte de Nasralla, para apoyar cierta candidatura, lamentó que esto se dé dentro del Partido Liberal. "Conozco al Partido, porque crecí en este Partido, he luchado por este partido, por años. A ningún ciudadano le gusta que lo llamen y lo amenacen, lo chantajeen, lo quieran humillar pidiéndole firmas sobre algo que es su derecho el votar en secreto", fustigó Lara. El diputado por Cortés, reveló que en el foro televisivo Frente a Frente: "Yo públicamente dije que voy a llamar a Salvador Nasralla y le voy a pedir que se abstenga a hacer esas llamadas, porque si ya me lo han dicho varios diputados: que los están llamando, chantajeando, intimidando; y esa no es la vocación del liberalismo", apuntó. Lara manifestó estar en contra del nepotismo dentro del Partido Liberal, que en su momento le hizo saber a Nasralla que no aceptaría que le impusieran a Iroshka Elvir como potencial secretaria del Congreso en su fórmula para ser presidente del Legislativo. "Le dije a Salvador y a Iroshka que yo no podía aceptar postularme y que me impusieran a Iroshka en la Secretaría General, porque eso me iba a crear una crisis a lo interno del Partido y una crisis nacional; porque si vamos a buscar votos del Partido Nacional, es probable que en algún momento ellos quieran ceder la presidencia del Congreso, pero Iroshka no va a querer renunciar a la Secretaría", dijo Lara. Sobre esa división que se vislumbra a unos días de elegir a la nueva Junta Directiva del Congreso, Yuri Sabas, rechazó la posibilidad que llegarían divididos y aseguró: "Vamos a ir uno solo. Si Marlon queda electo, bendito sea el señor, si yo quedo electo, bendito sea el señor. Nuestra obligación es unir a los 41, y pueda ser que aparezca otro candidato". Las controvertidas llamadas que se habrían hecho desde el ala de Nasralla para apoyar la candidatura de Sabas ha derivado en una nueva crisis dentro del Partido Liberal; la animadversión que produce Iroshka Elvir es uno de los elementos que más ha abonado a esa problemática. Roberto Contreras remató que los problemas actuales tienen mucho que ver con el romanticismo que se han tratado las cosas y los anticuerpos en torno a la esposa del excandidato presidencial, Salvador Nasralla.

Desmarque