Mototaxis, motos y carros usados: DNVT plantea nuevas regulaciones en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso de vehículos usados al país y la circulación de motocicletas y mototaxis están bajo la lupa de las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), que buscan impulsar nuevas regulaciones para reducir los accidentes viales en Honduras y reforzar los controles sobre estos medios de transporte. Lenín Morell, comisionado de Policía y director de la DNVT, explicó en el noticiario TN5 Matutino que es necesaria "la revisión física, técnica y mecánica de los vehículos de importación", debido a que algunos no pasan por una inspección que permita verificar sus condiciones de seguridad. En ese sentido, el funcionario identificó tres áreas prioritarias para fortalecer la seguridad vial: el control de los vehículos importados, la regulación de motocicletas y mototaxis, así como la aplicación de medidas contra los conductores que manejen bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

Regulaciones

Morell señaló que Honduras necesita establecer mayores controles sobre la comercialización de motocicletas y mototaxis, además de ordenar los permisos que autorizan la prestación de este último servicio. Asimismo, cuestionó que algunas alcaldías permitan la circulación de mototaxis sin la coordinación necesaria con el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En cuanto a los permisos de conducir, indicó que la DNVT trabaja en una propuesta para establecer subcategorías de licencias para motociclistas, en el marco del Acuerdo No. 1012-2021, que contiene el Reglamento Especial en Materia de Permisos de Conducir y fue publicado en el diario oficial La Gaceta el 19 de julio de 2021. El director de la DNVT también manifestó su preocupación por la circulación de menores de edad que conducen motocicletas sin licencia, por lo que consideró necesario reforzar los controles para garantizar que los usuarios cuenten con la autorización correspondiente.

Más de 15,000 accidentes de tránsito en 2026

Las propuestas de las autoridades surgen en medio de las elevadas cifras de accidentes de tránsito que enfrenta el país. De acuerdo con la DNVT, entre el 1 de enero y el 16 de octubre de 2026 se registraron 15,730 accidentes de tránsito en Honduras, que dejaron 1,599 personas fallecidas y más de 3,000 heridos. Además, más de 17,000 hondureños han sido sancionados por conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, una conducta que continúa entre las preocupaciones de las autoridades de tránsito.