Moisés Ulloa se declara inocente por acoso sexual y laboral a Karen Rodríguez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Moisés Ulloa, delegado en materia anticorrupción de Salvador Nasralla rechazó las denuncias por acoso sexual y laboral realizadas por Karen Rodríguez, la exdirectora del despacho del designado presidencial, a través de un video difundido en sus redes sociales.

“Mi conducta de toda una vida e inocencia se puede constatar de forma irrefutable, por lo que tengo la tranquilidad y certeza que la verdad quedará evidenciada en este capitulo que únicamente busca dañar nuestra imagen”, manifestó Ulloa a través de un comunicado.

Asimismo aclaró que dejará temporaralmente su cargo para que las autoridades realicen las investigaciones en el caso.

Consideró que las acusaciones en su contra “únicamente busca dañar nuestra imagen”.

En junio del presente año, Nasralla nombró a Moisés Ulloa como superior de Rodríguez.

“Honestamente me empecé a sentir incómoda cerca de él porque ya tenía tres meses de estar sufriendo acosos. Me empecé a sentir insegura con mi trabajo, a tal punto que ya no quería acercarme a él”, afirmó la denunciante.

La exfuncionaria del despacho de Nasralla reveló que a través de un correo notificó al ingeniero lo ocurrido junto a las pruebas que tenía sobre el caso.

