Banhprovi justifica gasto en remodelación de la oficina de Edwin Araque

El 2 de junio, el titular de Banhprovi, Edwin Araque y el representante legal de la empresa constructora Paramento Arquitectura, firmaron un contrato por un monto de 498 mil lempiras para remodelar el despacho presidencial de la institución.

Desde el Poder Ejecutivo han anunciado que investigarán el extremo y tacharon que el desembolso para modelar la oficina no está de acorde con el discurso de austeridad promovido por la presidenta Xiomara Castro.

Sobre el particular, el diputado oficialista Carlos Zelaya, manifestó que “ he ido dos o tres veces (a la oficina) y he visto la misma oficina, no sé a qué oficina se refieren a qué ha reparado hay que investigar”.

Recalcó: “No es necesario gastar tanto dinero en arreglar una oficina, estamos en austeridad seguramente va haber un informe de todos los gastos que se había ido haciendo y que ahora ya no se hacen, pueden ser un tema aislado”.

El parlamentario advirtió que si hay actos de corrupción los funcionarios deben ser destituidos.