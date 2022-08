TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Poder Ejecutivo efectuará una exhaustiva investigación sobre el gasto de casi medio millón de lempiras desembolsados por el titular del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), Edwin Araque, para remodelar su oficina.

El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, afirmó el miércoles que tratará de establecer una comunicación con Araque para conocer los alcances de la inversión, que ha sido cuestionada por diversos sectores de la sociedad.

“No conozco el caso en específico y me gustaría entenderlo mejor hablando con don Edwin Araque, pero si es el caso, sí me parece que en este momento en el que atravesamos una etapa particularmente crítica de nuestro país no es congruente justificar un gasto de esa naturaleza en un momento donde tenemos prioridades completamente distintas”, afirmó.

El diputado de Libre, Carlos Zelaya, afirmó que “hay que investigar. Yo conocí la oficina cuando él llegó y no creo que ocupe remodelación”.

EL HERALDO intentó comunicarse con Araque para conocer su versión sobre el polémico gasto, no obstante ni las llamadas ni los mensajes fueron respondidos.

El alto funcionario estatal tampoco ha emitido un pronunciamiento público sobre el particular en virtud que en el contrato firmado con la empresa constructora Paramento Arquitectura por 498,240.40 lempiras se estableció una cláusula que le impide referirse al tema.

El contrato fue firmado el 2 de junio pasado por un término de 45 días, es decir que la oficina remodelada deberá ser entregada a Araque la próxima semana.

Un equipo de este rotativo intentó ingresar a las oficinas de Banhprovi para conocer qué tipo de remodelación se hizo en la oficina de Araque, pero se encontró con una protesta de los colectivos de Libre que exigían un empleo.

Si hay dinero para remodelar una oficina, también debe haber para contratarnos, fustigó uno de los activistas.