Juzgado modifica medidas cautelares a José Amílcar Hernández, hermano de JOH

Tegucigalpa, Honduras.- El Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción modificó este viernes las medidas cautelares impuestas a José Amílcar Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández.

La decisión se tomó durante una audiencia de revisión solicitada dentro del proceso penal que enfrenta. Según el Poder Judicial, Hernández es señalado por los delitos de apropiación indebida, estafa impropia y lavado de activos, derivados de presuntas irregularidades en perjuicio de la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (Comixmul).

El tribunal ordenó que Hernández no podrá salir del país, deberá firmar periódicamente en la Secretaría del Juzgado, tiene prohibido visitar las instalaciones de Comixmul y deberá presentar una fianza de 20 millones de lempiras. Estas disposiciones sustituyen medidas previas dentro del expediente.