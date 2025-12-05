Juzgado modifica medidas cautelares a José Amílcar Hernández, hermano de JOH

Tegucigalpa, Honduras.- El Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción modificó este viernes las medidas cautelares impuestas a José Amílcar Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández.
La decisión se tomó durante una audiencia de revisión solicitada dentro del proceso penal que enfrenta. Según el Poder Judicial, Hernández es señalado por los delitos de apropiación indebida, estafa impropia y lavado de activos, derivados de presuntas irregularidades en perjuicio de la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (Comixmul).
El tribunal ordenó que Hernández no podrá salir del país, deberá firmar periódicamente en la Secretaría del Juzgado, tiene prohibido visitar las instalaciones de Comixmul y deberá presentar una fianza de 20 millones de lempiras. Estas disposiciones sustituyen medidas previas dentro del expediente.
José Amílcar Hernández, coronel retirado de las Fuerzas Armadas y hermano mayor del exmandatario hondureño, ocupó el cargo de asesor en Casa Presidencial en 2018.
También participó en audiencias del juicio de Juan Antonio "Tony" Hernández en Estados Unidos, donde solicitó a las autoridades que se declarara su no culpabilidad. En 2021 remitió una carta al juez Kevin Castel pidiendo clemencia para su hermano menor.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, Hernández habría intervenido en la sustracción de fondos de Comixmul mediante la suscripción de contratos ficticios de servicios profesionales, que habrían sido pactados por más de 47 millones de lempiras.
El hermano mayor del expresidente, fue capturado el 29 de agosto de 2025 por agentes de Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) en la aldea Las Casitas, de Tegucigalpa, capital de Honduras.