Carlos Zelaya pide investigar remodelación de la oficina de Edwin Araque

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre) Carlos Zelaya, llama a investigar a fondo los señalamientos de corrupción al presidente del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) Edwin Araque, quien habría gastado alrededor de 500 mil lempiras para efectuar una remodelación de su oficina.

El parlamentario dio a conocer que visitó la oficina del alto funcionario una semana después de su nombramiento y argumentó que no habían remodelaciones.

“Hay que investigar, yo conocí la oficina cuando él llegó y no creo que ocupe remodelación, el ministerio de la Presidencia debería de ver el funcionamiento de los demás ministros, creo que sí es necesario hacer una investigación, porque creo que no es necesario gastar tanto dinero en arreglar una oficina”, afirmó.

“Estamos en austeridad, seguramente va a haber un informe de todos los gastos que se había ido haciendo y que ahora ya no se hacen, pueden ser un tema aislado, si hay actos de corrupción deben ser destituidos, pero no sé si ese sea el caso, no es juzgar porque yo no soy juez, creo que se debería investigar”, enfatizó el parlamentario.

Zelaya, agregó: “si fuera cierto, no sé, yo ya he estado dos veces en la oficina antes y una semana después de que lo pusieron, y he ido dos o tres veces más y he visto la misma oficina, no sé a qué oficina se refieren qué ha reparado, hay que investigar bien porque esas denuncias hay que investigarlas”.

Los cuestionamientos al alto funcionario surgieron a inicios de semana, cuando se filtró un contrato de construcción para el acondicionamiento de la oficina de la presidencia ejecutiva en el edificio principal del Banhprovi, por un monto de 498 mil 240 lempiras.

Asimismo, EL HERALDO reveló que desde marzo, un mes después de haber asumido su cargo, Araque aumentó su salario más de 12 mil lempiras.

El primer salario que Araque recibió es de 214,256 lempiras y en marzo ya aparece un pago de 239,967.18 lempiras que representa un aumento de 12.121 lempiras, todo esto constatado en el Portal de Transparencia del IAIP.