Denuncian por acoso sexual y laboral a Moisés Ulloa, mano derecha de Salvador Nasralla

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Karen Rodríguez, la exdirectora del despacho del designado presidencial de Salvador Nasralla, denunció por acoso sexual y laboral a Moisés Ulloa, delegado en materia anticorrupción de esa oficina.

En un video difundido en las redes sociales, Rodríguez aseveró que Ulloa, considerado la mano derecha de Nasralla, comenzó a enviarle mensajes indebidos en diferentes horas del día, incluyendo las madrugadas, en los que “constantemente me solicitaba fotografías íntimas y me insinuaba que hiciéramos cosas indebidas para la relación laboral que teníamos”.

Rodríguez aseguró que intentó manejar la situación por su cuenta. “Intenté pararlo de diferentes maneras, en algunas ocasiones le ignoraba, en otras le decía que dejara de bromear, siempre tratando de no afectar el ambiente laboral”, contó en la grabación.

En junio, Nasralla nombró a Moisés Ulloa como superior de Karen. “Honestamente me empecé a sentir incómoda cerca de él porque ya tenía tres meses de estar sufriendo acosos. Me empecé a sentir insegura con mi trabajo, a tal punto que ya no quería acercarme a él”, afirmó la denunciante.

El momento de poner punto final a la situación ocurrió hace tres semanas cuando realizaron una actividad fuera del despacho. “Él me solicitó que podíamos irnos juntos en mi vehículo, y él, tanto en la ida como en la venida, atravesó la barrera física a través de caricias que no fueron consensuadas por mí. Yo tajantemente lo detuve. Yo tajantemente dije no”.

Karen aseguró que a partir de ese entonces él comenzó un acoso laborar en contra de ella. “Empezó a quitarme funciones que a mí me corresponde, empezó a ocultar información, me trataba de intimidar”, sostuvo Rodríguez.

“Me trataba de intimidar con frases como: ‘vos estás aquí gracias a mí, sino fuese por mí ya no tendrías trabajo’”, añadió.

La exfuncionaria del despacho de Nasralla reveló que a través de un correo notificó al ingeniero lo ocurrido junto a las pruebas que tenía sobre el caso.

La denuncia de Rodríguez fue interpuesta ante la Fiscalía de la Mujer, que se apresta a investigar el caso. De igual forma en el Ministerio de Trabajo.