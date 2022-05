MP pedirá 1,800 años de cárcel para encargado de llaves y exdirector de centro penal de Comayagua donde murieron 360 reos

La noche del 14 de febrero de 2012 que se produjo el fatal incendio, según las investigaciones, este inició en el módulo número seis donde se albergaban 106 internos y a pesar que esta celda contaba con dos puertas, las mismas no fueron abiertas, lo que ocasionó la muerte de sus ocupantes y de los internos de los módulos próximos.

Durante el siniestro, los ahora sentenciados eran los encargados de la toma de decisión para salvaguardar la vida de los privados de libertad, pero ellos se enfocaron en asegurar el perímetro y no en cumplir su responsabilidad de velar por el bienestar de los presidiarios, acción que derivó en 360 víctimas mortales y que pudo llegar a más, de no ser por la intervención de algunos internos que ayudaron a romper los candados de los módulos que no se habían consumido por las llamas, informó el Ministerio Público.

Por tal razón, el MP a través de la FEDH, presentó suficiente carga probatoria, consistente en análisis científicos practicados por la Dirección General de Medicina Forense, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y otras instituciones con las que se coordinó para realizar las investigaciones, así como prueba testifical de testigos protegidos que fueron clave para esclarecer el caso.

