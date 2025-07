Mauricio Villeda sobre narcovideo: "Fue una trampa"

Abordado por TN5 Matutino, el diputado aceptó que sí sostuvo una reunión con los narcotraficantes; sin embargo, aclaró que estos se le presentaron como empresarios. Además, aseguró que no conocía a Los Cachiros.

"Ese video fue anunciado desde que Juan Orlando propuso como testigo a un Cachiro allá en Nueva York; tiene bastante tiempo de haberse anunciado. El contenido yo no lo conocía. Creo que no me puedo referir a él todavía; me parece que hay que esperar qué dice la fiscalía", expresó el parlamentario.

Agregó: "Lo que puedo deducir es que era una trampa. Se ve ahí, en la parte introductoria, que se había planificado todo para una visita".

El congresista dijo que él asistió donde “un empresario que iba a ayudar económicamente. Jamás pensé que era 'El Cachiro' y tampoco lo conocía; él se presentó en ese momento como empresario. No recibí absolutamente nada".

"Creo que fue una estrategia y, ahorita, la divulgación del video es para opacar actos de corrupción de este gobierno y la crisis política. Es lo que puedo decir por ahora. Esperemos", sentenció.

Mauricio Villeda se suma a la lista de políticos hondureños que aparecen en videos grabados por los mismos miembros del narcotráfico, quienes ahora colaboran con la DEA.

En agosto del año pasado, se divulgó un narcovideo donde el cuñado de la presidenta Xiomara Castro, en ese entonces secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, negociaba fondos para financiar la primera campaña electoral de Libre en 2013.