Tegucigalpa, Honduras.- Más de 200 pacientes serán intervenidos quirúrgicamente durante una nueva brigada médica oftalmológica que se desarrolla en el Hospital General San Felipe, con el apoyo de especialistas procedentes de Israel. La jornada, que comenzó el 14 de noviembre finalizará este sábado 21 de noviembre, forma parte de la cooperación médica entre Israel y Honduras y busca contribuir a la reducción de la mora quirúrgica en el centro asistencial. La iniciativa cuenta con la participación de cinco médicos del Hospital Rambam de Israel, especializados en córnea, cataratas, glaucoma y otras áreas de la oftalmología.

El embajador de Israel en Honduras, Nadav Goren, participó este miércoles en una conferencia de prensa junto al viceministro de Salud, Ángel Eduardo Midence, y el director del Hospital San Felipe, Edwin Cruz, donde destacaron los alcances de esta cooperación. Esta no es la primera jornada de este tipo que se desarrolla en el centro asistencial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En mayo, el hospital realizó una brigada oftalmológica en la que se practicaron 294 cirugías, mientras que en julio se desarrolló otra jornada con participación de médicos israelíes y hondureños, durante la cual se proyectó intervenir a más de 200 pacientes. Con esta nueva jornada, las autoridades esperan superar los 600 pacientes beneficiados mediante las tres brigadas de cooperación oftalmológica israelí realizadas durante este año. Además de las intervenciones quirúrgicas, la brigada contempla la donación de equipo médico especializado para fortalecer la capacidad de atención del Hospital San Felipe.