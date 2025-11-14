Marlon Ochoa y Cossette López citados a conciliar luego que juez admitió querella

Tegucigalpa, Honduras.- El juez de letras natural designado que conoce la causa sobre la querella interpuesta contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, admitió la acción legal en contra del funcionario. El litigio fue presentado por Dagoberto Aspra, apoderado legal de la consejera del CNE, Cossette López, el lunes 3 de noviembre, y este día el togado que lleva el caso declaró la admisibilidad de la querella. Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, confirmó la decisión "en cuanto a este proceso de resolución de las querellas que han sido interpuestas, tenemos la información ya confirmada por parte del juez natural designado, en relación con la querella interpuesta en contra del Marlon Ochoa, misma que ha sido resuelta como admisible".

En la primera fase del procedimiento se debe de nombrar a un juez conciliador y este paso ya se concretó, función que la desarrollará uno de los magistrados integrantes o suplentes. La audiencia de conciliación se llevará a cabo el próximo viernes 21 de noviembre.

Motivo de la querella

El día que López interpuso la querella en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante su apoderado legal, este detalló que fue por tres delitos de calumnia hechos con publicidad en concurso ideal, debido a que el consejero Ochoa profirió insultos, ataques e imputaciones de delitos en contra de López. En el caso de no existir una conciliación entre las partes -tal y como lo manifestó Aspra, que no te pretendían conciliar- el Código Penal de Honduras establece que si una de las partes no comparece a la audiencia o no se logra la conciliación, el juez ordenará que el asunto se ventile siguiendo el juicio común u ordinario.

Tanto Marlon Ochoa como su homóloga deberán de verse las caras ante un juez el 21 de noviembre para dirimir sus diferencias, derivadas de los graves problemas ocurridos dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El otro lado de la moneda

Ese mismo día que Dagroberto Aspra incoó la querella contra Marlon Ochoa, también lo hizo contra Gabriel Zacarías Bonilla Cárdenas, el subgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel). Este fue querellado por Cossette López, quien lo acusó de cometer en su contra cinco delitos de injurias con publicidad y cinco delitos de calumnias con publicidad, por los insultos y ataques manifestados por parte de Bonilla Cárdenas.