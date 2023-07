Mario Fumero pide a Nathalie Roque ser más coherente y defender los derechos de la mayoría

“No me explico cómo el gobierno puede tener a una ministra que defiende a una minoría que trata de promover e imponer una educación sexual incorrecta, frente a una mayoría que tienen derechos constitucionales sobre la educación de sus hijos, y, además, atentar contra el criterio de un ministro que quiero refundar una educación, no basada en imposiciones externa, sino en un diálogo interno con la mayoría de la población. Me gustaría saber ¿qué derechos defiende?”, mencionó Fumero en una parte de su misiva pública.

Sobre censurar a Sponda y catalogar su acción de romper un ejemplar de la Guía de Inclusión de Género en el Aula como “estigmatizante y apología al odio”, el reverendo que trabaja en la rehabilitación de jóvenes dijo: “Yo le pregunto muy respetuosamente ¿El defender principios y pensar diferente, significa estigmatizar o expresar odio? ¿Acaso no tenemos derecho a pensar diferente? ¿Es que estamos bajo una dictadura ideológica que no nos permite pensar diferente, porque al hacerlo sembramos el odio? Señora ministra discrepar de un punto de vista no es una acción de odio, sino de conciencia y de criterio personal. Las ideas se respetan y no se imponen”.

Asimismo, manifestó respetar al movimiento LGTBGQ, sus derechos a “pensar, ser y tener el gusto que deseen” y no discriminarlos por su forma se ser, pensar o actuar.

Sin embargo, aseguró “no podemos permitir que ellos nos impongan, en el plano educativo, una ideología que es contraria a la naturaleza biológica, y me extraña que siendo una defensora de los derechos humanos, se vuelva contra los padres y la mayoría de los hondureños, tratando de imponer una agenda extraña que está causando desastres en la vida de muchas personas, y la cual introduce una falsa enseñanza que trata de modificar la naturaleza genética y biológica”.