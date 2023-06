Fuerte rechazo para reglamentar la polémica Ley de Educación Integral

Aunque a la convocatoria asistieron representantes de padres de familia, iglesias, academia, dirigencia magisterial, diputados y algunas organizaciones que trabajan con la niñez, entre otros; algunos no estuvieron de acuerdo con la creación del reglamento, por lo que se retiraron de la socialización.

Del movimiento indicaron que no están de acuerdo ni con la ley ni con el reglamento, por lo que no permitirán que sus hijos sean adoctrinados con ideología de género impuesta ni en discrepancia con sus principios.

Dania Muñoz, representante del movimiento, dijo que no están de acuerdo con la ley, porque no fue socializada. “La convocatoria decía que era para hablar de la ley y estando aquí vemos que es para hablar del reglamento, si no estamos de acuerdo con la ley, ¿cómo vamos a hablar del reglamento?”, manifestó.

En tanto, los pastores se retiraron porque según ellos no se les dio el tiempo necesario para exponer su punto de vista. Ambos sectores indicaron que tomarán acciones de protesta mostrando su oposición a la normativa que fue aprobada en el Congreso Nacional el 8 de marzo.