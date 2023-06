Exfiscal de la Niñez defiende Ley de Educación Integral

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La exfiscal de la Niñez y Adolescencia, Nora Urbina, descartó que la Ley de Educación Integral contemple temas como el aborto, género y matrimonio igualitario.

“Yo me he involucrado muchísimo en la lectura de esta ley, la cual no contienen ninguna disposición en su articulado que contemple temas de aborto, género y matrimonio igualitario”, afirmó.