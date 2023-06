Padres piden a presidenta Castro no sancionar Ley de Educación Integral

De acuerdo con el movimiento, la ley pretende incorporar ideologías que no son coherentes con los valores hondureños, por lo que no aceptan la implementación de una currícula dirigida a clases de sexualidad.

“No nos oponemos a la educación sexual, siempre que se haga de la manera correcta y a una edad adecuada. Queremos tener la seguridad de que no habrá ideología de género en el sistema educativo nacional”, dijo Diana Muñoz, quien integra el movimiento.

Según el artículo 4 de esta normativa que todavía no entra en vigencia, la educación integral “comprende las enseñanzas sobre la sexualidad que resulten apropiadas a la edad, relevante culturalmente, y proporcione información científica, precisa y realista”.

A través de un manifiesto, los padres de familia hicieron un llamado a la presidenta Xiomara Castro a que no sancione la ley, pues no fue socializada con los padres de familia, argumentaron. Pidieron que “asegure que no continuará con el experimento social de la ideología de género en nuestro sistema educativo”.