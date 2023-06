Educación no autoriza las guías de género

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante la denuncia de padres de familia que desde las direcciones departamentales están capacitando a docentes sobre guías de inclusión de género en el aula, el ministro de Educación, Daniel Sponda, a través de un oficio informó que estas guías no están autorizadas.

Los padres de familia que integran el movimiento Por Nuestros Hijos, aunque dicen no estar en contra de una ley de educación sexual, consideran que la normativa que se aprobó en marzo pasado en el Congreso Nacional, más allá de prevenir los embarazos en la adolescencia, promueve las relaciones sexuales.

“Yo me he involucrado muchísimo en la lectura de esta ley, la cual no contienen ninguna disposición en su articulado que contemple temas de aborto, género y matrimonio igualitario”, afirmó.