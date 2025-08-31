Maestros denuncian exclusión a egresados de la UPNFM en el concurso docente

Tegucigalpa, Honduras.- Los profesores que participan en el concurso docente denunciaron que están excluyendo a egresados de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) y dando prioridad a los de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Las denuncias surgen luego que los encargados del concurso indicarán que los egresados de la Universidad Pedagógica no podrían participar para el cargo de Ciencias de la Educación. Para el puesto únicamente se están aceptando a los egresados de la carrera de Pedagogía de la UNAH, denunciaron los profesores.

"Tenemos a la Universidad Pedagógica que tiene egresados de Administración Educativa, de Consejería Educativa y de Orientación Educativa que no los quieren dejar concursar, porque dicen que solo los de la Autónoma pueden concursar", dijo un integrante del Colegio de Profesores de Educación Media (Copemh), quien prefirió omitir su nombre. El profesor agregó que es irónico que en el concurso no se le dé la prioridad a la casa de estudios que forma a los docentes. "Como Copemh estamos diciéndole a la Pedagógica que alce su voz porque no están dejando concursar a los compañeros y es ilógico, por que de ahí es donde mandan al personal docentes para los institutos", indicó el maestro. Tras la denuncia del gremio, la Junta Nacional de Selección Docente en reunión extraordinaria aprobaron que los licenciados de las carreras de Administración, orientación y Consejería Educativa de la UPNFM puedan participar en concurso, específicamente para el cargo de Ciencias de la Educación. Posteriormente lo dieron a conocer a los profesores mediante un comunicado, este fin de semana.

No obstante, tras el comunicado de la junta anunciando la decisión, los egresados de la UNAH de Pedagogía manifestaron que los están sacando del proceso. Luis Coello, secretario de la junta de selección aclaró que no es así, y explicó que lo que ocurrió fue que se añadió a los egresados de la UPNFM al proceso. "Para nada, los de la Autónoma ya estaban incluidos desde antes, solo se incluye a los de la Pedagógica por que antes no estaban incluidos", dijo el profesor.

Concurso docente

La aplicación de los exámenes del concurso docente esta a una semana de comenzar a nivel nacional, los profesores y el personal que apoyará en el proceso esta listo, reveló el secretario de la junta.