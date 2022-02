Luis Redondo espera petición individual de bajar salario a los diputados

“Quisiera invitar a todos y cada uno de los diputados que han solicitado la rebaja de su sueldo que yo voy a estar aquí las 16 horas, todos los días de la semana, incluyendo sábados y domingos esperando que me traigan una carta que diga ‘yo solicito que me rebaje el sueldo al 50%’”, manifestó.

Zafarrancho

Tremendo zafarrancho se armó durante la sesión del Congreso Nacional que se llevó a cabo el martes, cuando la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Beatriz Valle, presentó la moción para reducir el salario de los parlamentarios en un 20%.

Y es que mientras Valle aseguraba que la junta directiva de “facto” que preside el Congreso se encuentra de manera ilegal uno de sus correligionarios decidió comenzar a insultarla, hecho que molestó aún más a Valle.

Muchos diputados, agregó, “se desplazan de una ciudad a otra, alquilan viviendas en Tegucigalpa, pagan alimentación aparte a la de su casa, todo es un gasto”.

De igual manera, dijo que “a mí me interesa legislar y trabajar, pero no me interesa que vengan a tentarme con el ‘tilín tilín’ porque si está mal pagado lo que va a buscar son negocios, y eso no puede ser”.

El doctor Carlos Umaña asegura que se debe de implementar una política salarial en los tres poderes del Estado, para evitar que existan sueldos exorbitantes de más de 200 mil lempiras.

