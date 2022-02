El doctor Umaña dice que rebaja de un 10 a 15% al salario de los diputados es congruente

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El conocido doctor y diputado por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, aseguró este miércoles que una rebaja de un 10 a un 15% al salario de los diputados del Congreso Nacional es congruente.

“Un diputado solo gana 90 mil lempiras, hay funcionarios que ganan más”, dijo el diputado del departamento de Cortés.

LEA: Carlos Umaña: “Pido disculpas por el triste espectáculo en el Congreso Nacional”

Además, dijo que un salario de más de 50 mil lempiras “es llamar la tentación a la corrupción por mal pagado”.

“Ganó más como médico, el sueldo de un diputado ni siquiera llega a la tercera parte de lo que ganan los funcionarios de un gobierno”, explicó Umaña.

ADEMÁS: En zafarrancho entre Beatriz Valle y diputados de Libre termina sesión del Congreso Nacional

Muchos diputados, agregó, “se desplazan de una ciudad a otra, alquilan viviendas en Tegucigalpa, pagan alimentación aparte a la de su casa, todo es un gasto”.

De igual manera, dijo que “a mí me interesa legislar y trabajar, pero no me interesa que vengan a tentarme con el ‘tilín tilín’ porque si está mal pagado lo que va a buscar son negocios, y eso no puede ser”.

El doctor Umaña asegura que se debe de implementar una política salarial en los tres poderes del Estado, para evitar que existan sueldos exorbitantes de más de 200 mil lempiras.

DE INTERÉS: Diputado Samuel Madrid presenta moción para reducir en un 50% el salario a funcionarios