Sueldos de diputados, gastos fúnebres y exoneración: las polémicas mociones presentadas en el Congreso

Ante esto, el diputado Luis Redondo aseguró que el proyecto va a ser enviado a la Comisión de Salud, al tiempo que destacó que “hay un buen reto para la comisión de Salud que dirije la doctora (Suyapa) Figueroa para que este problema no se vuelva recurrente.

El diputado del Partido Libre por el departamento de Lempira, Marco Tulio Rodríguez Navarrete , presentó la moción para que la Secretaría de Salud instale una clínica de hemodiálisis en el departamento de Lempira que se encargue de brindar el servicio de diálisis a los enfermos renales, ya que hasta el momento es brindada por la empresa privada a través de un subsidio estatal y no está presente en todo el país.

Por su parte, Sergio Castellanos presentó la moción para reducir en un 20% el salario de los diputados actuales y que se cancelen viáticos y aumentos salariales, además, que para los congresistas en 2026, si desean aumentar sus sueldos o pedir viáticos, estos deberán ser consecuentes al salario mínimo vigente en ese momento.

Además, pidió que el salario se divida 50% por su asistencia a las sesiones y el otro 50% de acuerdo a su productividad en las mismas.

El diputado Samuel Madrid también pidió una reduccción, pero del 50% de salarios de empleados y funcionarios de cargos públicos; Diputados y Magistrados, salarios de 60mil.

Una moción similar presentó la diputada Beatriz Valle, quien pidió que se rebaje al menos el 20% de los diputados propietarios y suplentes y que para los periodos siguientes también disminuya el número de diputados suplentes en el Congreso.

ADEMÁS: Beatriz Valle propone una rebaja del 20% en los salarios de los diputados

Acto seguido, comenzó una discusión entre los legisladores, luego de que Valle increpara a su correligionario Rasel Tomé, quien anteriormente aseguró que no había ambiente para hacer la reducción salarial.

“Rasel, ¿ocupás música porque no hay ambiente para bajar sueldos? Si querés yo te canto, porque no hay ambiente, lo que no hay en esta cámara es voluntad política para que nos rebajemos los salarios”, dijo Beatriz.

Esa situación provocó que los ánimos se caldearan y dieran por suspendida la sesión, que deberá ser retomada este miércoles a las 3:00 de la tarde.

LE PUEDE INTERESAR: Jefa del Comando Sur llega a Honduras para reunirse con la presidenta Xiomara Castro