Dimes y diretes entre Luis Redondo y Karla Romero: “Es un ataque personal”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, aseguró en una entrevista para una radio capitalina que el “historial” de la abogada Karla Romero “lo sorprendió”, sin referirse específicamente a los detalles.

Hace siete meses ambos ya habían protagonizado un incómodo momento en la toma de posesión de Xiomara Castro, y ahora, debido a que la Corte Suprema de Justicia admitió dos nuevos recursos de inconstitucionalidad presentados ante la secretaría de la Sala de lo Constitucional en contra de la Ley de Amnistía Política, Redondo y Romero vuelven a generar controversia.

“El catálogo de delitos que fueron admitidos en la Ley de Amnistía son delitos que fueron perseguidos dentro del capítulo de corrupción y son parte del convenio internacional del cual somos rectificantes en la lucha contra la corrupción”, explicó la abogada tras presentar los recursos para que se declare inconstitucional la polémica Ley de Amnistía.

Sin esperar mucho y sin rodeos, Redondo dijo: “Los invito a que investiguen cuál es el palmarés y el historial de la persona (abogada Karla Romero) que interpuso los recursos de inconstitucionalidad. Se van a sorprender, así como yo me he sorprendido”. A pesar de sus declaraciones, el presidente del Legislativo no ahondó en más detalles.

Horas después, Romero reaccionó tajantemente y aseguró que “es un ataque personal. No soy una persona que me quedo callada. No soy política, he emitido resoluciones jurídicas”.

“Las cosas se toman de donde vienen. Dentro del Ministerio Público no existe ningún requerimiento en mi contra. Hay quienes están acostumbrados a vociferar acusaciones”, explicó.

Romero y Redondo llamaron la atención durante el juramento a la presidenta Xiomara Castro. La togada llamó ingeniero a Luis Redondo y no presidente del Congreso Nacional.

Luego de esta acción, alguien le gritó a la jueza que le llamara presidente del Congreso Nacional a Redondo, pero ella aseguró que “el artículo 244 de la Constitución lo prohíbe”.



Situación de Redondo

La junta directiva del Congreso Nacional, la cual preside Luis Redondo, ha recibido varias críticas y ataques de sectores que la consideran ilegal.

“Hay al menos dos recursos de inconstitucionalidad presentados ante la Sala de lo Constitucional”, confirmó en los últimos días el primer magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta.

Según adelantó Argueta, los recursos fueron admitidos, por lo que espera que a finales de este año la Sala de lo Constitucional pueda pronunciarse al respecto.



Para el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales, ”en relación a los recursos que aceptó la Corte anunciada por su presidente, es el preludio de una crisis política de grandes proporciones que puede resultar, Dios no lo permita, en la desestabilización total del gobierno de Xiomara”.

“Lamentable que la Corte, que ya se va y que tienen meses de estarlos ‘chineando’, igual que en el recién pasado se prestó como la anterior Corte a un golpe de Estado militar”, agregó.