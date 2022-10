“Hay al menos dos recursos de inconstitucionalidad contra la junta directiva del CN”, dice Rolando Argueta

La junta directiva del Congreso Nacional, la cual preside Luis Redondo, ha recibido varias críticas y ataques de sectores que la consideran ilegal.

Ante ello, el presidente del Hemiciclo expresó que “La junta directiva del CN no es ilegal y los que buscan hacer ruido están en una posición política y equivocada”.

“Si usted ve, los que no reconocen la junta directiva son los de Partido Nacional, gente que a mi me manda notas, que me buscan en mi oficina y me dicen presidente en el despacho”, mencionó Redondo.

Cabe recordar que a inicios de año se generó una polémica al existir dos juntas directivas del Congreso Nacional, una que presidía el diputado Jorge Cálix y la otra que lideraba Redondo. Sin embargo, tiempo después, Cálix renunció a su cargo para cederle el lugar a Redondo.

