Redondo asegura que lograron consensos para poner fin a la crisis legislativa

En la comparecencia estuvo presente varios congresistas y jefes de bancada, incluido Mario Segura del Partido Liberal y Carlos Raudales de la Democracia Cristiana (DC).

El primero en tomar la palabra -tras Redondo- fue Segura, quien aseguró que desde el Consejo Central Ejecutivo de su partido fue la petición de buscar consensos con otras bancadas.

“Aquí no está un Partido Liberal vendido, está un partido comprometido con el desarrollo de nuestro país. Aquí no he venido obligado, ni porque soy amigo de Manuel Zelaya Rosales, aquí he venido porque creo en mi país”, declaró el congresistas que recién fue ratificado como jefe de bancada.