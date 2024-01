Jorge Cálix denuncia que no le permitieron ingresar al Congreso

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, denunció que un guardia de seguridad le negó el ingreso al Congreso Nacional para asistir a la sesión extraordinaria de este martes -16 de enero-

“Le pedí que me dejara entrar y llamó una mujer que, por la radio, solicitó me autorizaran el ingreso; sin embargo el mismo guardia me dijo, mientras cerraba la puerta en mi cara, que ya había escuchado por la radio que mi entrada no había sido autorizada”, se quejó Cálix a través de su cuenta de X.

Asimismo reveló que informó de la situación a tres personas, entre las que se encuentra el vicepresidente del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, el jefe de bancada de su partido, Rafael Sarmiento y el secretario privado del titular del Congreso Nacional, Luis Redondo.