Jari Dixon sobre nombramiento de su pareja: “el hecho que sea mi esposa no está vedada para un cargo público”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “El hecho que sea mi esposa no está vedada para un cargo público”, así reaccionó el diputado Jari Dixon luego de los comentarios que surgieron tras el nombramiento de su esposa como Consejera Propietaria del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi).

La abogada Maritza Arita fue juramentada por el ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomas Vaquero y el secretario general, Celso Alvarado, en el nuevo cargo.

ADEMÁS: El doctor Umaña dice que rebaja de un 10 a 15% al salario de los diputados es congruente

Según el portal del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el cargo a desempeñar por la esposa del diputado ronda los 225 mil lempiras, pese a que el gobierno de Xiomara Castro ha anunciado que se hará una administración austera.

No obstante, el parlamentario aseveró que “es mentira sobre el alto suelo, el hecho que sea mi esposa no está vedada para un cargo público, que quieren ¿Qué la deje lavando y planchando en casa?, ella es capaz, honesta y la defenderé”.

“Creo que aquí la parte que les preocupa es porque es honesta... hace 12 años los blanquitos, como les decíamos, sacaron un comunicado para que sacaran a mi esposa del Poder Judicial... Al final la expulsaron del Poder Judicial y 12 años después regresa al gobierno y siguen con el escándalo”, recordó Dixon.

“Si el miedo es porque a Banhprovi va una persona capaz y honesta, ese es otro problema... déjenla trabajar, vean la hoja de vida; el hecho de que sea mujer no quiere decir que no puede optar a un cargo de esos”, puntualizó el ex fiscal.

ADEMÁS: En zafarrancho entre Beatriz Valle y diputados de Libre termina sesión del Congreso Nacional