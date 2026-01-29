Inician demolición de puestos del mercado Medina tras incendio en San Pedro Sula

Los trabajos comenzaron este jueves 29 de enero, justo cuando se cumple un mes del siniestro que destruyó múltiples estructuras comerciales.

San Pedro Sula, Honduras.- Las autoridades municipales de San Pedro Sula iniciaron los preparativos para la demolición de aproximadamente 30 puestos del mercado Medina que resultaron dañados por el voraz incendio registrado a finales de diciembre de 2025, como parte de las acciones previas al proceso de reconstrucción del centro de abastos.

Desde tempranas horas, equipo técnico y maquinaria pesada fue desplegado en las zonas afectadas para el retiro de escombros y la demolición de locales con daños estructurales severos.

De acuerdo con información proporcionada por la alcaldía sampedrana, más de 200 vendedores resultaron afectados por el incendio. Las inspecciones técnicas determinaron que al menos 75 locales dentro del mercado quedaron completamente destruidos, por lo que se ejecutará una reconstrucción total de esas áreas.

Durante la jornada, funcionarios municipales y representantes de los comerciantes realizaron recorridos de verificación para evaluar el estado de las estructuras y coordinar las siguientes fases del proyecto.

Entre los puntos en análisis se incluye la reubicación temporal de los vendedores damnificados mientras avanzan las obras.

Organizaciones de comerciantes también reportaron pérdidas entre sus afiliados. El Sindicato Nacional de Comerciantes del Sector Informal de Honduras (Sincosih) informó que 57 de sus miembros resultaron afectados, mientras que el Sindicato Único de Vendedores Auténticos Nacionales de Honduras (SUVANH) contabiliza 86 perjudicados que operaban en los alrededores del mercado.

El impacto del incendio se extendió más allá del perímetro del centro de abastos, alcanzando bodegas, locales privados y puestos estacionarios ubicados en calles y avenidas cercanas, así como viviendas de inquilinos en una cuartería próxima al lugar.