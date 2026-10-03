Infop supera los 297 mil matriculados: ¿qué cursos tienen mayor demanda?

Tegucigalpa, Honduras.- Para miles de hondureños, la formación técnica representa una alternativa para adquirir nuevas habilidades y acceder a oportunidades laborales, mientras la oferta de capacitación incorpora programas vinculados con las necesidades actuales del mercado. Bajo ese contexto, el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) reportó 297,518 hondureños matriculados hasta septiembre de 2026, informó el director de la institución, Edgardo Leucel. “Hasta este momento hay 297,518 hondureños matriculados. Hemos aprobado ya 257,142 hondureños, y falta un trimestre más”, detalló el director del Infop.

De acuerdo con Leucel, entre las áreas que han registrado mayor demanda se encuentra la formación en electricidad, en la que "alrededor de 400 jóvenes se han matriculado durante la primera etapa del curso técnico en energía fotovoltaica". El director también mencionó los programas de mecánica automotriz y mecánica de motocicletas entre los de mayor demanda dentro de la oferta de formación profesional; además, destacó la capacitación en refrigeración, particularmente la relacionada con el manejo de gases refrigerantes de la red de frío. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Es la nueva tendencia que tenemos, porque somos los pioneros en lo que es el manejo de gases refrigerantes de la red de frío, ya que el técnico en refrigeración está en un proceso de mejora continua”, afirmó.

Ofertas

Leucel agregó que la institución también mantiene más de 100 cursos en modalidad virtual, junto con programas presenciales, mientras trabaja en una actualización constante de su oferta académica para responder a las necesidades del mercado laboral. El funcionario señaló que el objetivo de esta formación es contribuir a la empleabilidad, ya sea mediante el acceso a un empleo directo o a través de un emprendimiento sostenible. “De manera que sea una currícula pertinente que requiere el mercado laboral, porque nuestro objetivo es la empleabilidad a través de un empleo directo o un emprendimiento sostenible”, manifestó.

Entre los cursos disponibles en la institución de formación profesional se encuentran gestión del talento humano, Administración financiera, contabilidad básica para no contadores, dirección de marketing online y cursos relacionados con las nuevas tecnologías, como introducción a la inteligencia artificial, análisis de datos con herramientas de IA y uso de drones para marketing digital.

¿Cómo matricularse?