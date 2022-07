Es inconstitucional nombrar a grupo de notables en lugar de Junta Nominadora

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un error garrafal podría cometerse de llegar a concretarse la propuesta realizada por el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo Guifarro, en la que un grupo de notables hondureños sería el que evalúe a los 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

De acuerdo con el experto en derecho constitucional, Juan Carlos Barrientos, esto “es inconstitucional totalmente. Es una pena, que viniendo del presidente del Congreso Nacional, no se entere él que la Constitución de la República no habla de Junta de Notables, habla de Junta Nominadora”, indicó.

Señaló que “aprobar una propuesta de esas es violentar la Constitución; entonces que más nacimiento de una nueva Corte Suprema de Justicia, que nace de la violación de una norma constitucional; ese es el mensaje que está mandando”.

La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, coincide con Barrientos y señala que “este es un planteamiento que nos lleva a un acto fuera de la ley.

LEA: Fuerte rechazo a la intención de Luis Redondo de desbaratar a la Junta Nominadora

Es inconstitucional porque en ninguna parte de la ley aparece que una junta de notables sea quien haga la selección de los aspirantes a magistrados”.

Redondo insistió que “no existe ningún artículo constitucional ni legal que impida se pueda firmar este acuerdo por la justicia de Honduras”. El diputado de Libertad y Refundación, Ramón Barrios, dijo que la iniciativa “es peligrosa porque no puede sustituir a la Junta Nominadora que tiene rango constitucional”.

EL HERALDO intentó conocer la postura del diputado liberal José Saavedra y de la congresista del PSH, Maribel Espinoza, sobre los alcances de la iniciativa de Redondo, no obstante aseguraron que desconocían la propuesta.

De su lado, la embajadora de Estados Unidos, Laura Farnsworth Dogu, señaló que es muy importante que la elección de la CSJ sea transparente y aceptada por la población hondureña.

La propuesta de Redondo no encontró eco ni en diputados afines a él. Tal es el caso de el diputado de Libertad y Refundación, Ramón Barrios, quien advirtió que la intención de Redondo “es peligrosa porque no puede sustituir a la Junta Nominadora que tiene rango constitucional, y si usted me dice que quienes van a elegir los 45 (candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ), es esta junta de notables, cuál sería la razón de ser de la Junta Nominadora”.

Mientras que el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) emitió una declaración más tibia asegurando que van a estudiar la propuesta de Redondo y será a nivel de asamblea que analizarán si contraviene o no la Constitución.

La carta magna en su artículo 311 establece que la Junta Nominadora estará integrada por un representante de la Corte Suprema de Justicia, un Representante del Colegio de Abogados de Honduras, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, un representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

También un representante de los Claustros de Profesores de las Escuelas Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), un representante de las organizaciones de la sociedad civil y un representante de las confederaciones de trabajadores.

VEA: Diputado Edgardo Castro: “Los 15 magistrados de la CSJ serán políticos porque se dividirán entre todos los partidos”