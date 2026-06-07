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III Foro Iberoamericano de Turismo posiciona a Honduras como destino de inversión y desarrollo regional

El foro permitió proyectar a Honduras ante inversionistas y socios estratégicos, fortalecer alianzas internacionales y promover el turismo como motor de empleo

  • Actualizado: 07 de junio de 2026 a las 12:33
III Foro Iberoamericano de Turismo posiciona a Honduras como destino de inversión y desarrollo regional

Honduras busca consolidar su estrategia de desarrollo económico basada en el turismo, la innovación y la atracción de inversión.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras.- El III Foro Iberoamericano de Turismo posicionó a Honduras como un punto estratégico para el turismo, la inversión y la innovación en la región, dejando importantes beneficios para el país.

San Pedro Sula, ciudad sede del evento, recibió a empresarios, representantes de organismos internacionales, académicos, emprendedores y funcionarios de distintos países.

El foro permitió proyectar a Honduras ante potenciales inversionistas y socios estratégicos, fortaleciendo alianzas internacionales, además de promover el turismo como motor de empleo.

El III Foro Iberoamericano de Turismo dejó oportunidades de inversión, empleo, innovación y promoción internacional para Honduras y SPS

El III Foro Iberoamericano de Turismo dejó oportunidades de inversión, empleo, innovación y promoción internacional para Honduras y SPS

 (Foto: Cortesía )

El evento incluyó conferencias, paneles y espacios de intercambio enfocados en el turismo, la transformación digital y la innovación, enfocados en la aplicación de la inteligencia artificial al desarrollo económico.

Asimismo, estudiantes, emprendedores y empresas hondureñas participaron en conferencias, masterclass y espacios de exposición, para fortalecer sus capacidades y ampliar sus redes de contacto, generando nuevas oportunidades de crecimiento.

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Entre los principales resultados destaca el posicionamiento internacional del país, la atracción de inversión extranjera, el impulso al turismo como generador de empleo y el fortalecimiento de la cooperación regional.

En San Pedro Sula se reportó un incremento en la ocupación hotelera, así como mayor dinamismo en restaurantes, transporte y otros servicios durante la realización del foro.

Además, la ciudad fue proyectada como una sede atractiva para futuros eventos internacionales.

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Alejandra Rivera
Alejandra Rivera
Periodista

Licenciada en Periodismo por la UNAH. Redactora de temas nacionales e internacionales, principalmente con narrativas políticas y humanas, en la mesa digital de El Heraldo.

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