III Foro Iberoamericano de Turismo posiciona a Honduras como destino de inversión y desarrollo regional

San Pedro Sula, Honduras.- El III Foro Iberoamericano de Turismo posicionó a Honduras como un punto estratégico para el turismo, la inversión y la innovación en la región, dejando importantes beneficios para el país.

San Pedro Sula, ciudad sede del evento, recibió a empresarios, representantes de organismos internacionales, académicos, emprendedores y funcionarios de distintos países.

El foro permitió proyectar a Honduras ante potenciales inversionistas y socios estratégicos, fortaleciendo alianzas internacionales, además de promover el turismo como motor de empleo.