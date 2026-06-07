III Foro Iberoamericano de Turismo posiciona a Honduras como destino de inversión y desarrollo regional

San Pedro Sula, Honduras.- El III Foro Iberoamericano de Turismo posicionó a Honduras como un punto estratégico para el turismo, la inversión y la innovación en la región, dejando importantes beneficios para el país.
San Pedro Sula, ciudad sede del evento, recibió a empresarios, representantes de organismos internacionales, académicos, emprendedores y funcionarios de distintos países.
El foro permitió proyectar a Honduras ante potenciales inversionistas y socios estratégicos, fortaleciendo alianzas internacionales, además de promover el turismo como motor de empleo.
El evento incluyó conferencias, paneles y espacios de intercambio enfocados en el turismo, la transformación digital y la innovación, enfocados en la aplicación de la inteligencia artificial al desarrollo económico.
Asimismo, estudiantes, emprendedores y empresas hondureñas participaron en conferencias, masterclass y espacios de exposición, para fortalecer sus capacidades y ampliar sus redes de contacto, generando nuevas oportunidades de crecimiento.
Entre los principales resultados destaca el posicionamiento internacional del país, la atracción de inversión extranjera, el impulso al turismo como generador de empleo y el fortalecimiento de la cooperación regional.
En San Pedro Sula se reportó un incremento en la ocupación hotelera, así como mayor dinamismo en restaurantes, transporte y otros servicios durante la realización del foro.
Además, la ciudad fue proyectada como una sede atractiva para futuros eventos internacionales.