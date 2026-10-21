Hospital Escuela inaugura consturería para confeccionar ropa hospitalaria

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela recibió este miércoles -21 de octubre- las nuevas instalaciones de su costurería, un espacio de 600 metros cuadrados que busca fortalecer la producción de ropa hospitalaria del principal centro asistencial del país. El proyecto representa una inversión aproximada de 25 millones de lempiras e incluye infraestructura, equipamiento y capacitación para los trabajadores. La obra se ejecutó mediante una alianza entre la Secretaría de Salud (Sesal) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), y generó más de 200 empleos directos durante su construcción.

Con el nuevo espacio se mejoran las condiciones laborales del personal encargado de confeccionar las prendas utilizadas en las salas de hospitalización y quirófanos, indicaron las autoridades del hospital. La recepción de las instalaciones estuvo a cargo del viceministro de Salud, José Miguel Castillo, y del director del Hospital Escuela, Darío Zúniga, quienes destacaron la importancia de fortalecer los servicios de apoyo que permiten el funcionamiento diario del principal centro asistencial del país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Castillo manifestó que la nueva infraestructura permitirá al personal desarrollar sus labores en mejores condiciones y contribuirá a mejorar la atención de los pacientes. "El mayor beneficio que se tiene es que el personal, además de tener mejores condiciones para laborar en el hospital, va a poder brindar un mayor servicio. Es un eslabón de la cadena de apoyo que nos encamina a eliminar la mora quirúrgica", expresó el funcionario. La costurería anteriormente funcionaba en el Bloque Médico Quirúrgico, por lo que con las nuevas instalaciones, el hospital busca centralizar y mejorar la producción de prendas necesarias para las distintas áreas asistenciales, entre ellas las salas de hospitalización, emergencias y quirófanos.