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Bukele advierte que lo que viene en Haití será peor si pandillas no liberan a militares salvadoreños

“Ya hemos terminado con las pandillas en El Salvador, y podemos terminar con las de ustedes también”, advirtió el mandatario

  • Actualizado: 21 de octubre de 2026 a las 14:14
Bukele advierte que lo que viene en Haití será peor si pandillas no liberan a militares salvadoreños

El presidente Bukele advierte acciones contra Haití si no liberan a militares salvadoreños.

 Foto: EFE

San Salvador, El Salvador.-El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó una fuerte advertencia a los jefes de pandillas de Haití y amenazó con intensificar las acciones militares si no liberan con vida y sin daños a cuatro salvadoreños que permanecen secuestrados en ese país.

A través de un mensaje dirigido directamente a los líderes de estas estructuras criminales, Bukele aseguró que la operación militar ejecutada este miércoles para rescatar a los rehenes es apenas una muestra de lo que podría ocurrir si no cumplen con la exigencia de liberar a los cuatro salvadoreños.

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“Ya hemos terminado con las pandillas en El Salvador, y podemos terminar con las de ustedes también”, expresó el mandatario, al advertir que las consecuencias podrían ser mucho mayores si los secuestradores no entregan a los rehenes.

Bukele advierte sobre nuevas acciones militares

El gobernante salvadoreño enfatizó que su gobierno tiene un solo objetivo: lograr que los cuatro compatriotas regresen a casa con vida y sin sufrir daños. Asimismo, advirtió a los responsables del secuestro que no deben interpretar sus declaraciones como amenazas vacías.

“El ataque de hoy no es nada comparado con lo que está por venir si no liberan a los cuatro rehenes vivos”, manifestó Bukele en su mensaje.

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El presidente dejó abierta la posibilidad de evitar una escalada de las acciones militares si los responsables liberan a los secuestrados en las condiciones exigidas por su gobierno.

“Devuélvannos a nuestros cuatro compatriotas vivos, sin ningún daño, y todo volverá a ser como antes del secuestro”, señaló.

Los secuestrados son técnicos de aviación

Bukele explicó que los cuatro salvadoreños secuestrados no son combatientes, sino técnicos del ámbito de la aviación que forman parte de una misión internacional en Haití.

Según detalló, el equipo está integrado por pilotos y personal técnico cuya labor principal consiste en realizar evacuaciones médicas y salvar vidas, no participar en operaciones de combate.

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El mandatario afirmó que los trabajadores fueron secuestrados cuando regresaban de comprar alimentos en un mercado de la zona.

Ante esta situación, el gobierno salvadoreño puso en marcha una operación militar con el propósito de rescatar a sus cuatro compatriotas. Bukele insistió en que su liberación debe concretarse sin que sufran ningún daño y responsabilizó a los jefes de pandillas por la decisión de poner fin al secuestro.

“La decisión está en sus manos”, concluyó el presidente, al reiterar que todavía existe la posibilidad de evitar nuevas acciones si los rehenes son liberados.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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