Bukele advierte que lo que viene en Haití será peor si pandillas no liberan a militares salvadoreños

San Salvador, El Salvador.-El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó una fuerte advertencia a los jefes de pandillas de Haití y amenazó con intensificar las acciones militares si no liberan con vida y sin daños a cuatro salvadoreños que permanecen secuestrados en ese país. A través de un mensaje dirigido directamente a los líderes de estas estructuras criminales, Bukele aseguró que la operación militar ejecutada este miércoles para rescatar a los rehenes es apenas una muestra de lo que podría ocurrir si no cumplen con la exigencia de liberar a los cuatro salvadoreños.

“Ya hemos terminado con las pandillas en El Salvador, y podemos terminar con las de ustedes también”, expresó el mandatario, al advertir que las consecuencias podrían ser mucho mayores si los secuestradores no entregan a los rehenes.

Pou chèf gang yo ak manm gang yo k ap kenbe kat konpatriyòt nou yo an otaj ann Ayiti:Mesye nou kidnape yo pa konbatan. Yo se teknisyen nan domèn avyasyon ki fè pati misyon nou ann Ayiti, nan kad yon misyon entènasyonal. Misyon nou an gen sèlman pilòt ak pèsonèl teknik, ki gen kòm travay prensipal fè evakyasyon medikal epi sove lavi moun, pa fè lagè.Men, nou te kidnape yo yon fason lach pandan yo t ap retounen apre yo te fin achte manje nan yon makèt nan zòn nan.Se poutèt sa, jodi a nou te lanse yon operasyon militè pou pote yo sekou. Nou gen yon sèl objektif: fè kat konpatriyòt nou yo retounen lakay yo vivan, san okenn mal.Men, mwen vle pou nou menm, chèf gang yo, konprann yon bagay byen klè: atak jodi a pa anyen devan sa k ap vini si nou pa remèt toule kat otaj yo vivan.Epi pa pran pawòl nou yo pou menas san fondman. Nou deja fini ak gang yo nan El Salvador, e nou kapab fini ak nou tou.Nou toujou gen tan pou evite sa.Remèt nou kat konpatriyòt nou yo vivan, san okenn mal, epi tout bagay ap retounen jan sa te ye anvan kidnaping lan.Desizyon an nan men nou. — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 21, 2026

Bukele advierte sobre nuevas acciones militares

El gobernante salvadoreño enfatizó que su gobierno tiene un solo objetivo: lograr que los cuatro compatriotas regresen a casa con vida y sin sufrir daños. Asimismo, advirtió a los responsables del secuestro que no deben interpretar sus declaraciones como amenazas vacías. “El ataque de hoy no es nada comparado con lo que está por venir si no liberan a los cuatro rehenes vivos”, manifestó Bukele en su mensaje. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El presidente dejó abierta la posibilidad de evitar una escalada de las acciones militares si los responsables liberan a los secuestrados en las condiciones exigidas por su gobierno. “Devuélvannos a nuestros cuatro compatriotas vivos, sin ningún daño, y todo volverá a ser como antes del secuestro”, señaló.

Los secuestrados son técnicos de aviación

Bukele explicó que los cuatro salvadoreños secuestrados no son combatientes, sino técnicos del ámbito de la aviación que forman parte de una misión internacional en Haití. Según detalló, el equipo está integrado por pilotos y personal técnico cuya labor principal consiste en realizar evacuaciones médicas y salvar vidas, no participar en operaciones de combate.