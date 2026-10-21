Inicia juicio en EEUU por mordida de un perro policial a un músico mexicano

Denver, Estados Unidos.- Varios policías del área metropolitana de Denver (Colorado) afrontan esta semana un juicio por presunto uso excesivo de la fuerza después de que un perro policial mordiera en 2023 al músico mexicano Salvador Alonso Guerrero-Salmerón, quien se encontraba de turismo en Estados Unidos.

Guerrero-Salmerón, quien no habla inglés, fue atacado por el perro después de no entender las advertencias de los agentes sobre el animal, que anunciaban por altavoz su presencia en un español deficiente y pronunciaban "pedo" en lugar de "perro", según su abogado.

En marzo de 2023, un equipo de operaciones especiales (SWAT) ingresó en una vivienda para detener a un sospechoso que no tenía relación alguna con el músico mexicano.Guerrero-Salmerón, quien tenía visa de turista, había alquilado una habitación en la vivienda mientras promocionaba su grupo musical y realizaba presentaciones en Estados Unidos.