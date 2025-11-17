Honduras registra en las últimas semanas leve incremento en los casos de dengue

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias que cayeron en el país durante septiembre y octubre favorecieron la proliferación del zancudo transmisor del dengue, provocando un aumento de casos en las últimas semanas. Según datos estadísticos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) los casos incrementaron de manera sostenida desde la semana epidemiológica 41 (del 5 al 11 de octubre) cuando se reportaron 244 casos. Para la siguiente semana se registraron 285 enfermos, mostrando un aumento del 16%, ese mismo porcentaje se reflejó una semana después al reportarse 332 nuevos casos.

Para la semana 44 (del 26 de octubre al 1 de noviembre) los datos indican que hay 355 nuevos casos sospechosos, es decir, 7% más de los que se registraron la semana anterior. Las cifras que son dadas por la Secretaría de Salud (Sesal) con algunas semanas de retraso indican que Honduras acumuló hasta esa semana un total de 14,860 casos sospechosos del virus. La mayoría de los enfermos son diagnosticados de manera clínica, o sea, por los síntomas que tienen cuando llegan a los establecimientos de salud; pero hay 338 que fueron confirmados por pruebas de laboratorio, de esos 197 son de dengue grave. Hace algunas semanas algunos médicos advirtieron sobre el aumento de casos; otros señalan que a la fecha el número de casos anda arriba de los 16,000, debido a que la Secretaría de Salud no brinda el reporte actual de cuántos casos hay a nivel nacional.