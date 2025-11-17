Unos 2,000 títulos universitarios siguen sin ser reclamados en la Dirección de Educación Superior

Tegucigalpa, Honduras.- Recibir un título universitario es el sueño de muchos jóvenes en Honduras; sin embargo, hay un grupo de hondureños que luego de culminar sus estudios superiores no han reclamado el documento que los acredita como egresados. En los últimos años la Dirección de Educación Superior (DES), entidad que se encarga de supervisar y regular el quehacer de las universidades del país, acumula unos 2,000 títulos que no han sido reclamados. Las autoridades de la DES, detallaron que los títulos sin reclamar son de universidades nacionales e internacionales, cuyo reconocimiento o incorporación fue resuelto hace años por el Consejo de Educación Superior (CES), algunos están desde el 2011.

Los documentos son resguardados por la dirección, lo cual representa una gran responsabilidad institucional, refirió Cleopatra Duarte, directora de la DES. "Tenemos procesos de incorporación y reconocimiento de títulos cuyos usuarios vinieron, presentaron sus documentos, el proceso se completó, el CES resolvió lo solicitado y seguimos esperando a los propietarios. Al tratarse de documentos originales, su custodia exige seguridad y un espacio adecuado", dijo, Es por eso que las autoridades decidieron publicar en la página web de la DES el listado de personas que no han llegado a solicitar su título universitario, el objetivo es que los egresados acudan a reclamarlos. Además, se notificó a las universidades del país, de las que egresaron estos profesionales, con el fin de que informen a sus graduados sobre la urgencia de retirar los títulos. Advierten que a partir del enero del 2026 se aplicará la tasa establecida en el Plan de Arbitrios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en concepto de cargos por custodia y almacenamiento de dichos documentos.