Unos 2,000 títulos universitarios siguen sin ser reclamados en la Dirección de Educación Superior

Las autoridades de la DES publicaron el listado de egresados que aún no reclaman su título; además,, advierten que a partir de enero cobrarán por el resguardo

  • 17 de noviembre de 2025 a las 15:35
La mayoría de los títulos que están sin reclamar son de universidades privadas que hay en el país.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Recibir un título universitario es el sueño de muchos jóvenes en Honduras; sin embargo, hay un grupo de hondureños que luego de culminar sus estudios superiores no han reclamado el documento que los acredita como egresados.

En los últimos años la Dirección de Educación Superior (DES), entidad que se encarga de supervisar y regular el quehacer de las universidades del país, acumula unos 2,000 títulos que no han sido reclamados.

Las autoridades de la DES, detallaron que los títulos sin reclamar son de universidades nacionales e internacionales, cuyo reconocimiento o incorporación fue resuelto hace años por el Consejo de Educación Superior (CES), algunos están desde el 2011.

Los documentos son resguardados por la dirección, lo cual representa una gran responsabilidad institucional, refirió Cleopatra Duarte, directora de la DES.

"Tenemos procesos de incorporación y reconocimiento de títulos cuyos usuarios vinieron, presentaron sus documentos, el proceso se completó, el CES resolvió lo solicitado y seguimos esperando a los propietarios. Al tratarse de documentos originales, su custodia exige seguridad y un espacio adecuado", dijo,

Es por eso que las autoridades decidieron publicar en la página web de la DES el listado de personas que no han llegado a solicitar su título universitario, el objetivo es que los egresados acudan a reclamarlos.

Además, se notificó a las universidades del país, de las que egresaron estos profesionales, con el fin de que informen a sus graduados sobre la urgencia de retirar los títulos.

Advierten que a partir del enero del 2026 se aplicará la tasa establecida en el Plan de Arbitrios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en concepto de cargos por custodia y almacenamiento de dichos documentos.

El Plan establece que en el cargo por custodia y almacenamiento de documentos después de 10 días en la retención de un documento se cobrará dos lempiras por cada día.

"Con esta medida buscamos subsanar una situación que venimos arrastrando desde hace muchos años", apuntó.

Cada año, de acuerdo a datos oficiales de la DES, en Honduras se gradúan de las 20 universidades cerca de 24,000 personas, la mayoría mujeres.

