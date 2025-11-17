Juristas advierten que Honduras enfrenta crisis que amenaza su sistema democrático

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de reconocidos juristas hondureños presentó este lunes un análisis en el que advierte una crisis institucional que, según su evaluación, afecta el funcionamiento de órganos clave del Estado y pone en riesgo el desarrollo democrático del país.

El documento, elaborado por la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales; las exfiscales Sandra Ponce y Danelia Ferrera; los exjueces Marcelo Castañeda y Félix Ávila; y los abogados Kenneth Madrid, Nelson Castañeda, Ruth Lafosse y Juan Carlos Pérez Cadalso, señala que el proceso electoral se desarrolla en un contexto político marcado por tensiones institucionales.

La opinión jurídica sobre la legalidad y los riesgos institucionales del proceso electoral de cara a las elecciones generales advierte que la concentración de poder deteriora el sistema democrático.

Según el documento, esta situación combina el cierre irregular del Congreso Nacional, la instrumentalización del Ministerio Público, la omisión del Poder Judicial y la expansión militar del Ejecutivo.

Estos factores, de acuerdo con el análisis, han provocado una ruptura constitucional de carácter material, afectando el equilibrio democrático y vulnerando el Estado de derecho, la separación de poderes y los compromisos internacionales asumidos por el país, con riesgos de regresión autoritaria.

La abogada Ruth Lafosse señaló que el grupo de juristas se reunió para advertir sobre el riesgo que enfrenta la democracia.

“Solo siendo libres, demócratas, solo garantizando el equilibrio de poderes y la separación de poderes y garantizando los controles constitucionales podemos lograr al final que el 30 de noviembre tengamos la libertad de ejercer el voto ciudadano”, expresó.

El análisis también menciona denuncias de interferencia en los órganos electorales y acciones estatales cuestionadas por distintos sectores sociales, lo que incrementa la preocupación sobre la integridad y legitimidad de las elecciones en curso.

La postura fue reforzada por el abogado Kenneth Madrid, quien afirmó que el documento surge ante el clima de conflictividad que rodea el proceso electoral.

“Durante todo este año ha enfrentado una serie de crisis constitucionales, le llamamos estructurales, porque obviamente tienen que ver los órganos establecidos en la Constitución, sectores, no solo del proceso electoral, sino también de un proceso legislativo”, manifestó.