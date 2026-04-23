Honduras impulsa participación de niñas en Tecnologías de la Información y la Comunicación

Tegucigalpa, Honduras.- En el marco del Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Honduras se prepara para celebrar el Evento Nacional 2026, una iniciativa que busca fortalecer la inclusión de niñas y jóvenes en el ámbito tecnológico y científico. La jornada se lleva a cabo este jueves, y es organizada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), en coordinación con instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones comprometidas con el desarrollo tecnológico del país. Esta conmemoración, impulsada a nivel mundial desde 2010, tiene como principal objetivo motivar a las nuevas generaciones de mujeres a incursionar en carreras relacionadas con las telecomunicaciones, la innovación y las disciplinas STEM ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sectores históricamente dominados por hombres.

En Honduras, la iniciativa suma más de una década de implementación, consolidándose como un espacio clave para el aprendizaje, la inspiración y el intercambio de conocimientos. Durante la jornada, estudiantes de distintos centros educativos públicos participarán en una serie de actividades diseñadas para despertar su interés en el mundo digital. Entre las actividades destacan recorridos por una feria tecnológica, donde universidades, instituciones y empresas presentarán proyectos innovadores, además de talleres prácticos, charlas motivacionales y paneles liderados por mujeres que se han destacado en el ámbito tecnológico, quienes compartirán sus experiencias y trayectorias profesionales. El evento también busca visibilizar el talento femenino y generar oportunidades para que más niñas puedan proyectarse en carreras tecnológicas, contribuyendo así al desarrollo sostenible del país.