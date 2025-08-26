Honduras flexibiliza requisitos para la emisión de visa consular a ciudadanos chinos

Este aumento está ligado a que las autoridades hondureñas eliminaron en junio ciertos requisitos para la <b>emisión de visas consulares </b>a los ciudadanos del país asiático, dejando solamente un par requisitos mínimos.El <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://tzibalnaah.unah.edu.hn/bitstream/handle/123456789/18999/20250614.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y" target="_blank">Acuerdo Ejecutivo No. 002-SG-2025</a> aprobado en mayo de este año y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 14 de junio precisa los requisitos y el procedimiento para la emisión de visa consular a los nacionales de la República Popular China.La nueva disposición mantiene a China en la categoría de “B”, que significa que los ciudadanos de dicho país requieren de una visa consular, para ingresar a Honduras.Pero redujo los requisitos de forma considerable, eliminando algunos documentos contemplados en el <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://tzibalnaah.unah.edu.hn/bitstream/handle/123456789/4043/20160823.pdf?sequence=2&amp;isAllowed=y" target="_blank">Acuerdo No. 009-SG-2016</a>, el cual regula los procedimientos en la emisión de visas consulares para los naciones de países clasificados en la <b>categoría B.</b>Según expertos consultados, esto convirtió la visa en una especie de "visa consular light", mucho más accesible que la exigida en años anteriores.