Honduras flexibiliza requisitos para la emisión de visa consular a ciudadanos chinos

Tegucigalpa, Honduras.- Con el comienzo de las relaciones diplomáticas que Honduras abrió con China Popular en 2023, el país empezó a evidenciar un incremento de ciudadanos chinos al territorio. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Migración (INM) a partir del 2023 se comenzó a notar el ascenso de chinos en Honduras. Ese año se registró la entrada regular de 721 chinos, para el siguiente año (2024) el ingresó aumentó cerca del 49%, contabilizando la entrada de 1,073 ciudadanos. En lo que va de este año las estadísticas del INM reportan que hasta el 21 de agosto han ingresado al territorio un total de 1,123 ciudadanos chinos, es decir, 4% más de los que entraron durante el 2024.

De esa cantidad 467 (el 41%) vinieron por negocios, mientras que el 17%, o sea 199 personas lo hicieron por turismo, seguido de 176 ciudadanos que vinieron por asuntos oficiales; además ingresaron 136 por motivos de residencia y 105 como trabajadores temporales. El 36% de los ingresos se dieron en los últimos tres meses, de acuerdo a los datos del INM, analizados por EL HERALDO.

Este aumento está ligado a que las autoridades hondureñas eliminaron en junio ciertos requisitos para la emisión de visas consulares a los ciudadanos del país asiático, dejando solamente un par requisitos mínimos. El Acuerdo Ejecutivo No. 002-SG-2025 aprobado en mayo de este año y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 14 de junio precisa los requisitos y el procedimiento para la emisión de visa consular a los nacionales de la República Popular China. La nueva disposición mantiene a China en la categoría de “B”, que significa que los ciudadanos de dicho país requieren de una visa consular, para ingresar a Honduras. Pero redujo los requisitos de forma considerable, eliminando algunos documentos contemplados en el Acuerdo No. 009-SG-2016, el cual regula los procedimientos en la emisión de visas consulares para los naciones de países clasificados en la categoría B. Según expertos consultados, esto convirtió la visa en una especie de "visa consular light", mucho más accesible que la exigida en años anteriores.

El acuerdo aprobado y firmado por el ahora excanciller Eduardo Enrique Reina, establece que los ciudadanos asiáticos deberán cumplir con el llenado de un formulario de aplicación de visa que contiene entre otros datos el nombre completo del solicitante, fecha de nacimiento, número y tipo de pasaporte, número de teléfono, ocupación, actividad o razón del viaje, tiempo de permanencia. Junto al formulario, los chinos tendrán que presentar fotografía tamaño pasaporte, el pasaporte con vigencia no menor a seis meses y una carta de responsabilidad. Previo a la aprobación de este acuerdo, además de los requisitos anteriores, los ciudadanos chinos debían presentar una carta de invitación; nombre y dirección del lugar de trabajo o estudio; referencias personales; boletos aéreos de ida y vuelta con el respectivo itinerario de viaje.

En el caso de inversionistas se debía agregar una carta de responsabilidad notariada; mientras que cuando se tratase de un hondureño que solicitar al extranjero, se tenía que presentar una copia de la Tarjeta de Identidad o carné de residencia vigente del responsable en Honduras cuando corresponda. Es decir que la exclusión de esos requisitos facilita el ingreso de ciudadanos chinos al territorio. Antonio García, ex vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios, manifestó que el acuerdo se aprobó para ampliar el turismo en Honduras. "La razón es que el turismo chino ahora esta fuerte en Europa y en Estados Unidos; y el turismo chino puede ser un mercado rico de oportunidades para Honduras", dijo.

Aunque el acuerdo establece que los procedimientos de visa consular son para chinos que tengan como propósito de viaje trabajar en los distintos proyectos de donación que este país desarrollará en Honduras, a través de diferentes empresas chinas, en el marco de la cooperación no reembolsable. Para algunos sectores la decisión genera suspicacias de que puedan ingresar chinos bajo ese acuerdo, pero que no vienen con ese propósito. Sin embargo, García quien ya no es funcionario público, manifestó que la decisión no se trata de que están exentos de las visas, pues el cónsul es el que tiene la ultima palabra si otorga o no. Para el experto en relaciones internacionales, Graco Pérez, con la eliminación de ciertos requisitos se abre la puerta para que muchas personas quieran escapar del régimen chino y venir al país bajo ese decreto. "Lo que se hizo es facilitarles más la entrada, pero se supone que es para personas que trabajan en proyectos de cooperación no reembolsable que hasta el momento no se están desarrollando en el país.